Сумка для фотоаппарата LowePro Compact Courier 80 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362494
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
500
Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Compact Courier 80 черный
Сумка Lowepro Compact Courier 70 совместима с большинством компактных системных фотокамер. Дизайн сумки тщательно продуман, модель изготовлена из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. Уникальность сумки в отдельных дополнительных карманах для аккумуляторов, объектива, кабелей, карт памяти и других небольших аксессуаров. Имеется также ручка и съемный наплечный ремень для легкой удобной транспортировки.
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Сумка Lowepro Compact Courier 70 совместима с большинством компактных системных фотокамер. Дизайн сумки тщательно продуман, модель изготовлена из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. Уникальность сумки в отдельных дополнительных карманах для аккумуляторов, объектива, кабелей, карт памяти и других небольших аксессуаров. Имеется также ручка и съемный наплечный ремень для легкой удобной транспортировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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