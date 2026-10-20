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Фильтр Hoya CLOSE-UP SET2 (+1+2+4) 82 мм купить с доставкой в Москве
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Фильтр Hoya CLOSE-UP SET2 (+1+2+4) 82 мм

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Фильтр Hoya CLOSE-UP SET2 (+1+2+4) 82 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361870
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Размеры в упаковке, см
24х12х4
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya CLOSE-UP SET2 (+1+2+4) 82 мм

Эти фильтры превращают обыкновенный объектив в макрообъектив, уменьшая минимальное расстояние от объекта съемки до передней линзы объектива. Макросъемка позволит существенно расширить ваши творческие возможности. Комплект состоит из трех светофильтров: Hoya Close Up +1, Hoya Close Up +2 и Hoya Close Up +4. Цифры +1, +2 и +4 в обозначении показывают диоптрии увеличения.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya CLOSE-UP SET2 (+1+2+4) 82 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Описание
Эти фильтры превращают обыкновенный объектив в макрообъектив, уменьшая минимальное расстояние от объекта съемки до передней линзы объектива. Макросъемка позволит существенно расширить ваши творческие возможности. Комплект состоит из трех светофильтров: Hoya Close Up +1, Hoya Close Up +2 и Hoya Close Up +4. Цифры +1, +2 и +4 в обозначении показывают диоптрии увеличения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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