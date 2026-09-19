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Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM купить с доставкой в Москве
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Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM

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Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 1
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 2
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 3
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 4
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 5
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 6
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 7
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 8
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 9
Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор светофильтров
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 1
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 2
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 3
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 4
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 5
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 6
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 7
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 8
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 9
  • Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361827
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Набор светофильтров
Размеры в упаковке, см
24х12х4
Вес, г.
100

Описание товара Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM

Набор из трех светофильтров HOYA Digital Filter Kit на все случаи жизни. Включает самые необходимые для фотографа фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8. Поляризационный фильтр HOYA PL-CIR с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметалличеких поверхностей (стекло, вода, листва), повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Нейтрально-серый фильтр HOYA NDx8 с плотностью 8x понижает экспозицию на три ступени. Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении. Ультрафиолетовый фильтр HOYA UV(C) HMC блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, улучшая цвет в пейзажной фотографии. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива.

Отзывы о товаре Набор светофильтров Hoya UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 43MM




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Набор светофильтров
Описание
Набор из трех светофильтров HOYA Digital Filter Kit на все случаи жизни. Включает самые необходимые для фотографа фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8. Поляризационный фильтр HOYA PL-CIR с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметалличеких поверхностей (стекло, вода, листва), повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Нейтрально-серый фильтр HOYA NDx8 с плотностью 8x понижает экспозицию на три ступени. Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении. Ультрафиолетовый фильтр HOYA UV(C) HMC блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, улучшая цвет в пейзажной фотографии. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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