Стабилизатор Ресанта СПН-22500

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|90 - 260
|Тип
|релейный
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|18000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|90
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|22500
|Вес, кг
|40
|Высота, см
|56
|Длина, см
|38
|Ширина, см
|37
Диапазон входного напряжения, В
90-260
Номинальная величина выходного напряжения, В
220±8%
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)
22.5
Рабочая частота (Гц)
50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее
|97
Точность поддержания выходного напряжения (%)
|8
Масса нетто (кг)
|40
Охлаждение
|естественное
Время регулирования (мс)
|5-7
Искажение синусоиды
|отсутствует
|Высоковольтная защита (В)
260±5
Класс защиты
IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)
380х370х560
Рабочая температура окружающей среды (оС)
|0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%)
|80