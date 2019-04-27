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Стабилизатор Ресанта СПН-13500

(1)
Артикул: 35721
Стабилизатор Ресанта СПН-13500
19 090 руб. 

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Артикул: 35721
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Типрелейный
Входное напряжение90 - 260
Установканапольный
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В90
Отображение информациицифровой
Полная мощность13500
Вес, кг18
Высота, см36
Длина, см30,5
Ширина, см19
Характеристики:
  • Вес, кг: 18;
  • Ширина, см: 30.5;
  • Длина, см: 19;
  • Высота, см: 36;
  • Мощность, кВт: 13.5;
  • Min входное напряжение, В: 90;
  • Max входное напряжение, В: 260;
  • Выходное напряжение, В: 220±8%;
  • Время регулирования, сек: 0.005-0.007;
  • Относительная влажность, %: 80;
  • Частота питающей сети, Гц: 50;
  • Количество фаз: 1;
  • Класс защиты: IP 20 (негерметизирован);
  • Способ установки: настенный;
  • Охлаждение: естественное;
  • КПД, при нагрузке 80%, не менее: 97;"
  • Точность поддержания выходного напряжения (%): 8;
  • Искажение синусоиды: отсутствует;
  • Высоковольтная защита (В): 260±5;
  • Рабочая температура окружающей среды (°С): 0-45.
Комплектация:
  • Стабилизатор Ресанта СПН- 13500;
  • Гарантийный талон;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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27.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Тихий держит скочки напряжения до 280 при привышении даёт eror

Недостатки:
Не обнаруженны

Комментарий:
Стоит на даче на весь дом. Для купленной задачи справлЯется полностью (понижение напряжения!) Индекации выхода постоянная показанная 220 но это не так!
На фото четко видно входное 230 выдает 200 с копейками

Самовывоз невозможен
Стабилизатор Ресанта СПН-13500 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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