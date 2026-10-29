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Уровень лазерный RGK PR-3G купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный RGK PR-3G

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Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 1
Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 2
Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 3
Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 4
Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
  • Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 1
  • Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 2
  • Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 3
  • Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 4
  • Уровень лазерный RGK PR-3G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 680 руб. 
Начислим 251 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень лазерный RGK PR-3G
15 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rgk
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Размеры в упаковке, см
35х30х16
Вес, кг.
4.1

Описание товара Уровень лазерный RGK PR-3G

Уровень лазерный RGK PR-3G

Отзывы о товаре Уровень лазерный RGK PR-3G




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Характеристики
Бренд
Rgk
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Описание
Уровень лазерный RGK PR-3G
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный RGK PR-3G - стоимость товара 15680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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