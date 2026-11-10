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Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461)

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Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) - фото 1
Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) - фото 2
Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) - фото 3
Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
  • Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) - фото 1
  • Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) - фото 2
  • Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) - фото 3
  • Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461)
2 890 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Размеры в упаковке, см
17х10х3
Вес, г.
20

Описание товара Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461)

Нивелир лазерный ADA Cube Mini Basic Edition — самый компактный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир) ADA Cube Mini, проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Лазерные линии ADA CUBE MINI подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д. ADA CUBE MINI отличный прибор для тех, кто любит делать ремонт своими руками.

Отзывы о товаре Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461)




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Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Описание
Нивелир лазерный ADA Cube Mini Basic Edition — самый компактный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир) ADA Cube Mini, проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Лазерные линии ADA CUBE MINI подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д. ADA CUBE MINI отличный прибор для тех, кто любит делать ремонт своими руками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный ADA Cube Mini Basic Edition (А00461) - стоимость товара 2890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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