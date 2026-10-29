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Плоскогубцы Felo 58001640 купить с доставкой в Москве
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Плоскогубцы Felo 58001640

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Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 1
Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 2
Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 3
Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 4
Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 5
Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 6
Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 7
Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
  • Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 1
  • Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 2
  • Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 3
  • Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 4
  • Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 5
  • Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 6
  • Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 7
  • Плоскогубцы Felo 58001640 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349025
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плоскогубцы Felo 58001640
3 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Felo
Тип товара
Плоскогубцы
Размеры в упаковке, см
17х6х3
Вес, г.
180

Описание товара Плоскогубцы Felo 58001640

Диэлектрические комбинированные плоскокубцы 160 мм Felo 58001640 используются для резки и сгибания проволоки разной твердости, а также для захвата и прочного удержания деталей, заготовок. Инструмент имеет диэлектрическое покрытие и подходит для работ под напряжением, достигающим до 1000В. Для длительной работы с удобством конструкция имеет рычажную передачу. Губки инструмента выполнены из хромванадиевой стали, устойчивы к коррозии и обладают повышенной прочностью. Рукоятки, изготовленные из двухкомпонентного пластика, имеют эргономичный дизайн, обеспечивающий оптимальное положение инструмента в руке.



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Отзывы о товаре Плоскогубцы Felo 58001640




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Характеристики
Бренд
Felo
Тип товара
Плоскогубцы
Описание
Диэлектрические комбинированные плоскокубцы 160 мм Felo 58001640 используются для резки и сгибания проволоки разной твердости, а также для захвата и прочного удержания деталей, заготовок. Инструмент имеет диэлектрическое покрытие и подходит для работ под напряжением, достигающим до 1000В. Для длительной работы с удобством конструкция имеет рычажную передачу. Губки инструмента выполнены из хромванадиевой стали, устойчивы к коррозии и обладают повышенной прочностью. Рукоятки, изготовленные из двухкомпонентного пластика, имеют эргономичный дизайн, обеспечивающий оптимальное положение инструмента в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы Felo 58001640 - стоимость товара 3870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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