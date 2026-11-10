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Пассатижи Knipex KN-0306160 купить с доставкой в Москве
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Пассатижи Knipex KN-0306160

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Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 1
Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 2
Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 3
Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 4
Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 5
Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 6
Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 7
Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 8
Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 9
Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пассатижи
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 1
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 2
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 3
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 4
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 5
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 6
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 7
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 8
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 9
  • Пассатижи Knipex KN-0306160 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пассатижи Knipex KN-0306160
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Knipex
Тип товара
Пассатижи
Размеры в упаковке, см
16х5х1
Вес, г.
170

Описание товара Пассатижи Knipex KN-0306160

Пассатижи KNIPEX KN-0306160 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов и других работ. Рукоятки пассатижей снабжены двухкомпонентными чехлами для защиты при электромонтажных работах с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В.



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Отзывы о товаре Пассатижи Knipex KN-0306160




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Knipex
Тип товара
Пассатижи
Описание
Пассатижи KNIPEX KN-0306160 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов и других работ. Рукоятки пассатижей снабжены двухкомпонентными чехлами для защиты при электромонтажных работах с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пассатижи Knipex KN-0306160 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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