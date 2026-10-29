Набор отверток Knipex KN-002012V01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб.
В наличии
Код товара: 348073
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 420 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х21х4
Вес, г.
800
Описание товара Набор отверток Knipex KN-002012V01
Набор отверток KNIPEX KN-002012V01 включает в себя 4 отвертки типа прямой шлиц и 2 отвертки для крестовых профилей. Все они разного размера, что позволяет работать с разными деталями. Эргономичная двухкомпонентная ручка делает возможным оптимальную передачу усилий. двухкомпонентное покрытие исключает скольжение рук во время работы. Высококачественные материалы существенно продлевают срок службы инструментов.
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Набор отверток KNIPEX KN-002012V01 включает в себя 4 отвертки типа прямой шлиц и 2 отвертки для крестовых профилей. Все они разного размера, что позволяет работать с разными деталями. Эргономичная двухкомпонентная ручка делает возможным оптимальную передачу усилий. двухкомпонентное покрытие исключает скольжение рук во время работы. Высококачественные материалы существенно продлевают срок службы инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор отверток Knipex KN-002012V01 - этот товар вы можете купить по цене 8420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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