Омметр CEM DT-5505
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Характеристики
Описание товара Омметр CEM DT-5505
Омметр CEM DT-5505 предназначен для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений. Измерение сопротивления изоляции. Измерение напряжения и сопротивления участка цепи. Проверка целостности участка цепи («прозвонка»). Автоматическая проверка отсутствия напряжения в цепи перед измерением сопротивления изоляции или участка цепи. Автоматическая и ручная установка нуля. Определение максимальных/минимальных показаний. ЖК-дисплей с двумя 4-разрядными цифровыми индикаторами, графической шкалой и подсветкой. Удержание показаний на дисплее. Индикация подачи испытательного напряжения. Индикация выхода за границы диапазона измерения («OL»). Индикация низкого заряда батареи. Автоматический переход в «спящий режим» после 10 мин бездействия. Соответствие стандарту IEC 61010-1. Настольная подставка, крепление для ремешка. Тест. напряжение 125, 250, 500, 1000в ±2%, 0,125-4000 МОм, функция мультимера U пер/пост 750в, измерение сопротивления 400,0 Ом, HOLD, MAX/MIN, подсветка
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Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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