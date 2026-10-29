Top.Mail.Ru
Омметр CEM DT-5505 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Омметр CEM DT-5505

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Омметр CEM DT-5505 - фото 1
Омметр CEM DT-5505 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
  • Омметр CEM DT-5505 - фото 1
  • Омметр CEM DT-5505 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 110 руб. 
Начислим 402 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347551
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Омметр CEM DT-5505
25 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CEM
Тип товара
Мультитестер
Размеры в упаковке, см
30х23х8
Вес, кг.
2

Описание товара Омметр CEM DT-5505

Омметр CEM DT-5505 предназначен для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений. Измерение сопротивления изоляции. Измерение напряжения и сопротивления участка цепи. Проверка целостности участка цепи («прозвонка»). Автоматическая проверка отсутствия напряжения в цепи перед измерением сопротивления изоляции или участка цепи. Автоматическая и ручная установка нуля. Определение максимальных/минимальных показаний. ЖК-дисплей с двумя 4-разрядными цифровыми индикаторами, графической шкалой и подсветкой. Удержание показаний на дисплее. Индикация подачи испытательного напряжения. Индикация выхода за границы диапазона измерения («OL»). Индикация низкого заряда батареи. Автоматический переход в «спящий режим» после 10 мин бездействия. Соответствие стандарту IEC 61010-1. Настольная подставка, крепление для ремешка. Тест. напряжение 125, 250, 500, 1000в ±2%, 0,125-4000 МОм, функция мультимера U пер/пост 750в, измерение сопротивления 400,0 Ом, HOLD, MAX/MIN, подсветка

Отзывы о товаре Омметр CEM DT-5505




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CEM
Тип товара
Мультитестер
Описание
Омметр CEM DT-5505 предназначен для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений. Измерение сопротивления изоляции. Измерение напряжения и сопротивления участка цепи. Проверка целостности участка цепи («прозвонка»). Автоматическая проверка отсутствия напряжения в цепи перед измерением сопротивления изоляции или участка цепи. Автоматическая и ручная установка нуля. Определение максимальных/минимальных показаний. ЖК-дисплей с двумя 4-разрядными цифровыми индикаторами, графической шкалой и подсветкой. Удержание показаний на дисплее. Индикация подачи испытательного напряжения. Индикация выхода за границы диапазона измерения («OL»). Индикация низкого заряда батареи. Автоматический переход в «спящий режим» после 10 мин бездействия. Соответствие стандарту IEC 61010-1. Настольная подставка, крепление для ремешка. Тест. напряжение 125, 250, 500, 1000в ±2%, 0,125-4000 МОм, функция мультимера U пер/пост 750в, измерение сопротивления 400,0 Ом, HOLD, MAX/MIN, подсветка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Омметр CEM DT-5505 - стоимость товара 25110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...