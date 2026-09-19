Стремянка СибрТех 4 ступени (97844)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.29
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347194
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.29
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
408
Габариты в сложенном состоянии, мм
1540x430x105
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.54х1.41х0.43
Вес, кг.
5.9
Описание товара Стремянка СибрТех 4 ступени (97844)
Стальная стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97844 используется в бытовых целях и при проведении строительных работ. Оснащена нескользящими и не царапающими пол наконечниками опор. Имеет высокий уровень безопасности. Защитное покрытие предотвращает коррозию.
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Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.29
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
408
Габариты в сложенном состоянии, мм
1540x430x105
Страна производитель
Россия
Стальная стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97844 используется в бытовых целях и при проведении строительных работ. Оснащена нескользящими и не царапающими пол наконечниками опор. Имеет высокий уровень безопасности. Защитное покрытие предотвращает коррозию.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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