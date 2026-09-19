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Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) купить с доставкой в Москве
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Стремянка СибрТех 4 ступени (97844)

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Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 1
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 2
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 3
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 4
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 5
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 6
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 7
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 8
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 9
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 10
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 11
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 12
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 13
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 14
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 15
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 16
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 17
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 18
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 19
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 20
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 21
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 22
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 23
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 24
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 25
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 26
Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.29
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 1
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 2
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 3
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 4
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 5
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 6
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 7
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 8
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 9
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 10
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 11
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 12
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 13
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 14
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 15
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 16
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 17
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 18
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 19
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 20
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 21
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 22
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 23
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 24
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 25
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 26
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97844) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347194
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.29
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
408
Габариты в сложенном состоянии, мм
1540x430x105
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.54х1.41х0.43
Вес, кг.
5.9

Описание товара Стремянка СибрТех 4 ступени (97844)

Стальная стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97844 используется в бытовых целях и при проведении строительных работ. Оснащена нескользящими и не царапающими пол наконечниками опор. Имеет высокий уровень безопасности. Защитное покрытие предотвращает коррозию.

Отзывы о товаре Стремянка СибрТех 4 ступени (97844)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.29
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
408
Габариты в сложенном состоянии, мм
1540x430x105
Страна производитель
Россия
Описание
Стальная стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97844 используется в бытовых целях и при проведении строительных работ. Оснащена нескользящими и не царапающими пол наконечниками опор. Имеет высокий уровень безопасности. Защитное покрытие предотвращает коррозию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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