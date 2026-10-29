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Бокорезы усиленные Felo 59102040 купить с доставкой в Москве
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Бокорезы усиленные Felo 59102040

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Бокорезы усиленные Felo 59102040
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бокорезы усиленные Felo 59102040
5 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Felo
Тип товара
Бокорезы
Размеры в упаковке, см
21х6х3
Вес, г.
300

Описание товара Бокорезы усиленные Felo 59102040

Усиленные бокорезы изготовлены из хром-ванадиевой стали. Удобная работа достигается за счёт рукоятки из двухкомпонентного нескользящего материала. Их эргономичная конструкция облегчает работу инструментом над головой. Очень удобны за счёт трёхкомпонентной ручки. Инструмент готов к использованию в производственных условиях.



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Отзывы о товаре Бокорезы усиленные Felo 59102040




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Характеристики
Бренд
Felo
Тип товара
Бокорезы
Описание
Усиленные бокорезы изготовлены из хром-ванадиевой стали. Удобная работа достигается за счёт рукоятки из двухкомпонентного нескользящего материала. Их эргономичная конструкция облегчает работу инструментом над головой. Очень удобны за счёт трёхкомпонентной ручки. Инструмент готов к использованию в производственных условиях.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы усиленные Felo 59102040 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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