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Дровокол электрический Champion LSH5001 купить с доставкой в Москве
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Дровокол электрический Champion LSH5001

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Дровокол электрический Champion LSH5001 - фото 1
Дровокол электрический Champion LSH5001 - фото 2
Дровокол электрический Champion LSH5001 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дровокол
  • Дровокол электрический Champion LSH5001 - фото 1
  • Дровокол электрический Champion LSH5001 - фото 2
  • Дровокол электрический Champion LSH5001 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
23 000 руб.  29 988 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346705
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Дровокол
Размеры в упаковке, м
1.03х0.5х0.29
Вес, кг.
45.4

Описание товара Дровокол электрический Champion LSH5001

Дровокол CHAMPION LSH5001 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 5 до 25 см и длиной до 52 см. Прочные болтовые соединения и жесткая конструкция являются гарантией долговечности дровокола.

Отзывы о товаре Дровокол электрический Champion LSH5001




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Дровокол
Описание
Дровокол CHAMPION LSH5001 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 5 до 25 см и длиной до 52 см. Прочные болтовые соединения и жесткая конструкция являются гарантией долговечности дровокола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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