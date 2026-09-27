Фонарь SmartBuy SBF-99-B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
50
Класс защиты
IPX3
Цвет корпуса
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343799
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Характеристики
Бренд
Вид фонаря
ручной
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
50
Класс защиты
IPX3
Ударопрочный корпус
да
Цвет корпуса
синий
Тип питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
293
Описание товара Фонарь SmartBuy SBF-99-B
Небольшой синий фонарь Smartbuy SBF-99-B рассчитан на 540 минут работы без подзарядки. Источник питания — собственный аккумулятор. У этой модели потребляемая мощность не превышает 0,4 Вт. Компактный и легкий фонарь, вес которого со всеми комплектующими составляет 142 г. Есть два режима работы.Корпус изготовлен из качественного пластика, удобная для руки форма. Этот фонарь устойчив к воздействию влаги и ударам. Освещение достаточно яркое — его обеспечивают пять диодов. Световой поток достигает 50 лм, что позволяет сделать видимыми несколько десятков метров в непроглядной тьме.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Вид фонаря
ручной
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
50
Класс защиты
IPX3
Ударопрочный корпус
да
Цвет корпуса
синий
Тип питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Небольшой синий фонарь Smartbuy SBF-99-B рассчитан на 540 минут работы без подзарядки. Источник питания — собственный аккумулятор. У этой модели потребляемая мощность не превышает 0,4 Вт. Компактный и легкий фонарь, вес которого со всеми комплектующими составляет 142 г. Есть два режима работы.Корпус изготовлен из качественного пластика, удобная для руки форма. Этот фонарь устойчив к воздействию влаги и ударам. Освещение достаточно яркое — его обеспечивают пять диодов. Световой поток достигает 50 лм, что позволяет сделать видимыми несколько десятков метров в непроглядной тьме.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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