Top.Mail.Ru
Нож КВТ НСМ-14 78499 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож КВТ НСМ-14 78499

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож КВТ НСМ-14 78499 - фото 1
Нож КВТ НСМ-14 78499 - фото 2
Нож КВТ НСМ-14 78499 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные ножи
  • Нож КВТ НСМ-14 78499 - фото 1
  • Нож КВТ НСМ-14 78499 - фото 2
  • Нож КВТ НСМ-14 78499 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож КВТ НСМ-14 78499
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Строительные ножи
Вес, г.
200

Описание товара Нож КВТ НСМ-14 78499

Нож строительный монтажный КВТ НСМ-14 78499 используется для разрезания тонких материалов: картона, пластика, бумаги, резины. Оснащен двумя направляющими для лезвий, конструкция которых исключает одновременное выдвижение двух лезвий.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Нож КВТ НСМ-14 78499




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Строительные ножи
Описание
Нож строительный монтажный КВТ НСМ-14 78499 используется для разрезания тонких материалов: картона, пластика, бумаги, резины. Оснащен двумя направляющими для лезвий, конструкция которых исключает одновременное выдвижение двух лезвий.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож КВТ НСМ-14 78499 - стоимость товара 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...