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Нож складной Palisad 79004 (79004) купить с доставкой в Москве
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Нож складной Palisad 79004 (79004)

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Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 1
Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 2
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Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 5
Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 6
Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 7
Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 8
Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 9
Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 10
Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 11
Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Садовые ножи
Тип ножа
нож грибника
Тип режущей кромки
Serrated (Серрейтерная)
Материал рукояти
деревянная
Общая длина, мм
145
Длина лезвия, мм
43
Толщина обуха клинка (мм)
2
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 1
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 2
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 3
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 4
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 5
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 6
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 7
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 8
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 9
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 10
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 11
  • Нож складной Palisad 79004 (79004) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341764
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Садовые ножи
Тип ножа
нож грибника
Комплектация
Нож - 1 штУпаковка - 1 шт
Тип режущей кромки
Serrated (Серрейтерная)
Материал рукояти
деревянная
Общая длина, мм
145
Длина лезвия, мм
43
Толщина обуха клинка (мм)
2
Длина в сложенном виде, мм
90
Страна производитель
Китай
Вес, г.
80

Описание товара Нож складной Palisad 79004 (79004)

Складной нож Palisad 79004 длиной 145 мм с деревянной рукояткой пригодится грибникам для удобного сбора грибов. Складная конструкция позволяет безопасно транспортировать нож, при этом он легко поместится в карман. Лезвие серповидной формы с остро заточенной режущей кромкой легко срезает даже толстые ножки грибов.

Преимущества

  • Долговечность и надежность ножа достигается благодаря лезвию из нержавеющей стали, закаленной до твердости 48-50 HRC.
  • Нож оснащен кисточкой из натуральной щетины для очищения шляпок грибов от мелких листьев, хвои и другого мусора.
  • Специальные зазубрины на верхней кромке лезвия помогают очистить ножки грибов от земли и грязи.
  • Выемка на лезвии позволяет легко открывать нож.
  • Шкала на рукоятке помогает измерить длину грибов.
  • Рукоятка из древесины пропитана маслом, защищающим ее от рассыхания и разбухания под воздействием влаги.

Отзывы о товаре Нож складной Palisad 79004 (79004)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Садовые ножи
Тип ножа
нож грибника
Комплектация
Нож - 1 штУпаковка - 1 шт
Тип режущей кромки
Serrated (Серрейтерная)
Материал рукояти
деревянная
Общая длина, мм
145
Длина лезвия, мм
43
Толщина обуха клинка (мм)
2
Длина в сложенном виде, мм
90
Страна производитель
Китай
Описание

Складной нож Palisad 79004 длиной 145 мм с деревянной рукояткой пригодится грибникам для удобного сбора грибов. Складная конструкция позволяет безопасно транспортировать нож, при этом он легко поместится в карман. Лезвие серповидной формы с остро заточенной режущей кромкой легко срезает даже толстые ножки грибов.

Преимущества

  • Долговечность и надежность ножа достигается благодаря лезвию из нержавеющей стали, закаленной до твердости 48-50 HRC.
  • Нож оснащен кисточкой из натуральной щетины для очищения шляпок грибов от мелких листьев, хвои и другого мусора.
  • Специальные зазубрины на верхней кромке лезвия помогают очистить ножки грибов от земли и грязи.
  • Выемка на лезвии позволяет легко открывать нож.
  • Шкала на рукоятке помогает измерить длину грибов.
  • Рукоятка из древесины пропитана маслом, защищающим ее от рассыхания и разбухания под воздействием влаги.
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Доставка
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