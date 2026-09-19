Нож складной Palisad 79004 (79004)
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Характеристики
Описание товара Нож складной Palisad 79004 (79004)
Складной нож Palisad 79004 длиной 145 мм с деревянной рукояткой пригодится грибникам для удобного сбора грибов. Складная конструкция позволяет безопасно транспортировать нож, при этом он легко поместится в карман. Лезвие серповидной формы с остро заточенной режущей кромкой легко срезает даже толстые ножки грибов.
Преимущества
- Долговечность и надежность ножа достигается благодаря лезвию из нержавеющей стали, закаленной до твердости 48-50 HRC.
- Нож оснащен кисточкой из натуральной щетины для очищения шляпок грибов от мелких листьев, хвои и другого мусора.
- Специальные зазубрины на верхней кромке лезвия помогают очистить ножки грибов от земли и грязи.
- Выемка на лезвии позволяет легко открывать нож.
- Шкала на рукоятке помогает измерить длину грибов.
- Рукоятка из древесины пропитана маслом, защищающим ее от рассыхания и разбухания под воздействием влаги.
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Складной нож Palisad 79004 длиной 145 мм с деревянной рукояткой пригодится грибникам для удобного сбора грибов. Складная конструкция позволяет безопасно транспортировать нож, при этом он легко поместится в карман. Лезвие серповидной формы с остро заточенной режущей кромкой легко срезает даже толстые ножки грибов.
Преимущества
- Долговечность и надежность ножа достигается благодаря лезвию из нержавеющей стали, закаленной до твердости 48-50 HRC.
- Нож оснащен кисточкой из натуральной щетины для очищения шляпок грибов от мелких листьев, хвои и другого мусора.
- Специальные зазубрины на верхней кромке лезвия помогают очистить ножки грибов от земли и грязи.
- Выемка на лезвии позволяет легко открывать нож.
- Шкала на рукоятке помогает измерить длину грибов.
- Рукоятка из древесины пропитана маслом, защищающим ее от рассыхания и разбухания под воздействием влаги.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
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