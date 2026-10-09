Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86
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Характеристики
Описание товара Батут надувной Bestway BounceJam, 52262, 180x86
Всем известно, что дети обожают батуты. Если батута нет, то в ход идут диваны, кровати, кресла и другие не очень подходящие, а главное, травмоопасные объекты. Установить большой батут не у всех позволяет площадь и средства, а небольшой надувной игровой центр – настоящее спасение! Дети будут в восторге, а родители спокойны за здоровье маленьких прыгунов. В этом батуте надувные бортики предотвращают риск выпадения малышей. Стенки выполнены из прозрачного ПВХ, таким образом дети всегда на виду, взрослые могут контролировать их игру. Вообще по некоторым показателям надувной батут даже превосходит своих профессиональных коллег. Например, в маневренности, благодаря небольшому весу, а также легкости и быстроте установки. Его можно использовать как в помещении, так и на свежем воздухе.
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