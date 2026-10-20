Кофеварка капельная Kitfort КТ-731
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Характеристики
Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-731
Капельная кофеварка Кtfort КТ-731 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная и простая в использовании. Кофеварка идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Режим автозапуска позволит вам настроить автоматическое приготовление кофе к нужному часу без вашего участия. В установленное время кофеварка автоматически начнёт приготовление, а вам останется только подойти и насладиться вкусным ароматным напитком. По окончании приготовления кофеварка перейдёт в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится. Кофеварка оборудована противокапельной системой - затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. Резервуар ёмкостью 1,6 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек ёмкостью 130 мл. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось. Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова.
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