Тепловентилятор BALLU BHP-MW-15
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%34 200 руб. 45 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328768
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х34
Вес, кг.
13.6
Описание товара Тепловентилятор BALLU BHP-MW-15
Тепловентилятор Ballu BHP-MW-15 НС-1180011 - это отопительный прибор, который эффективен в помещениях площадью до 150 кв.м. В качестве нагревательного элемента используется трубчатый ТЭН. При помощи поворотных кронштейнов тепловентилятор подвешивается на стену. Комплектуется проводным пультом дистанционного управления.
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Тепловентилятор Ballu BHP-MW-15 НС-1180011 - это отопительный прибор, который эффективен в помещениях площадью до 150 кв.м. В качестве нагревательного элемента используется трубчатый ТЭН. При помощи поворотных кронштейнов тепловентилятор подвешивается на стену. Комплектуется проводным пультом дистанционного управления.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
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