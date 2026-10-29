Вакуумный упаковщик Caso VC 150
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Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб.
В наличии
Код товара: 322956
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 050 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
39х17х12
Вес, кг.
2
Описание товара Вакуумный упаковщик Caso VC 150
Мощный домашний вакуумный упаковщик CASO VC 150 для упаковывания продуктов для хранения в течение длительного времени, а также защиты от окисления. Обладает большим функционалом. Используется для упаковки мясной и сырной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, жидких и порошкообразных продуктов, сухофруктов и др. Продукты в вакуумных упаковках надежно защищаются от загрязнений и имеют презентабельный внешний вид. Данная модель вакуумного упаковщика для дома отличается компактным размером. Устройство вакуумный упаковщик CASO VC 15 выполнено в корпусе из пластика и нержавеющей стали. Вес всего лишь 1.9 кг. В конструкции есть съемная камера для жидкости. Благодаря
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Мощный домашний вакуумный упаковщик CASO VC 150 для упаковывания продуктов для хранения в течение длительного времени, а также защиты от окисления. Обладает большим функционалом. Используется для упаковки мясной и сырной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, жидких и порошкообразных продуктов, сухофруктов и др. Продукты в вакуумных упаковках надежно защищаются от загрязнений и имеют презентабельный внешний вид. Данная модель вакуумного упаковщика для дома отличается компактным размером. Устройство вакуумный упаковщик CASO VC 15 выполнено в корпусе из пластика и нержавеющей стали. Вес всего лишь 1.9 кг. В конструкции есть съемная камера для жидкости. Благодаря
Смотрите также: Аксессуары к вакуумным упаковщикам, Вакуумные упаковщики, Кухонные весы
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Вакуумный упаковщик Caso VC 150 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14050 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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