Швейная машина Janome HD1019
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322369
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Выполнение петель
автомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
голубой
ЖК-дисплей
нет
Количество петель
1
Количество строчек
19
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
14 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
регулятор натяжения нити
Отключение транспортера
да
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
400
Цвет
белый
Челнок
ротационный вертикальный
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х37х27
Вес, кг.
9.5
Описание товара Швейная машина Janome HD1019
Janome HD1019 — это электромеханическая швейная машина, которая обладает всеми необходимыми функциями для воплощения ваших творческих идей. С помощью регулятора давления лапки на ткань можно без труда работать с разным диапазоном ткани. Janome HD1019 имеет металлическую станину, придающий дополнительную устойчивость и встроенный нитевдеватель, чтобы с лёгкостью вдеть нить в иглу. Для удобства шитья на панель нанесена разметочная линейка в сантиметрах и дюймах. Janome HD1019 отличным выбором и для опытных портних, и для новичков, желающих приобщиться к миру шитья.
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Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Выполнение петель
автомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
голубой
ЖК-дисплей
нет
Количество петель
1
Количество строчек
19
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Развернуть
Максимальный подъем лапки
14 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
регулятор натяжения нити
Отключение транспортера
да
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
400
Цвет
белый
Челнок
ротационный вертикальный
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Janome HD1019 — это электромеханическая швейная машина, которая обладает всеми необходимыми функциями для воплощения ваших творческих идей. С помощью регулятора давления лапки на ткань можно без труда работать с разным диапазоном ткани. Janome HD1019 имеет металлическую станину, придающий дополнительную устойчивость и встроенный нитевдеватель, чтобы с лёгкостью вдеть нить в иглу. Для удобства шитья на панель нанесена разметочная линейка в сантиметрах и дюймах. Janome HD1019 отличным выбором и для опытных портних, и для новичков, желающих приобщиться к миру шитья.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
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