Душевой шланг AM.PM F0400364 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Длина шланга
175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
В наличии
Код товара: 322005
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Длина шланга
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х5
Вес, г.
390
Описание товара Душевой шланг AM.PM F0400364 хром
Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1750 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Длина шланга
175
Страна производитель
Китай
Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1750 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Душевой шланг AM.PM F0400364 хром - стоимость товара 3290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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