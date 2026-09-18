Спот DeMarkt Вернисаж 502020702
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подсветка интерьерная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%6 140 руб. 11 359 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317790
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х19х10
Вес, г.
640
Описание товара Спот DeMarkt Вернисаж 502020702
Стильный светильник-спот из коллекции «Вернисаж» станет прекрасным дополнением современной обстановки. В зависимости от оформления интерьера можно выбрать один из нескольких оттенков металлического основания: цвета античной или классической бронзы, цвета хрома или золота. Светильник идеален для зональной подсветки, с его помощью можно выгодно выделить необходимые детали и элементы в комнате: картины, произведения искусства, зеркала.
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Стильный светильник-спот из коллекции «Вернисаж» станет прекрасным дополнением современной обстановки. В зависимости от оформления интерьера можно выбрать один из нескольких оттенков металлического основания: цвета античной или классической бронзы, цвета хрома или золота. Светильник идеален для зональной подсветки, с его помощью можно выгодно выделить необходимые детали и элементы в комнате: картины, произведения искусства, зеркала.
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