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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные ToDo by Toyfa Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см

Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см

Артикул: 312162
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 1
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 2
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 3
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 4
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 5
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 6
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 7
Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 1
Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 2
Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 3
Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 4
Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 5
Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 6
Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - фото 7
970 руб. 
990 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312162
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендToDo by Toyfa
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3.3
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см2.9
Общая длина изделия, см16
Особенностивес 0.107 кг
Рабочая длина, см13
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветкрасный
Trio Втулка из трех шариков и дополнительного рельефа на них гарантирует интенсивную стимуляцию. Ваш партнер почувствует каждый изгиб игрушки во время двойного проникновения. Заостренный кончик первого шара обеспечивает комфортное проникновение.


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Самовывоз невозможен
Анальная втулка ToDo by Toyfa Trio, силикон, красная, 16 см, ? 3,3 см - по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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