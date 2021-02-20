Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насадка Thomas 787242

Артикул: 311944
  • Насадка Thomas 787242 - фото 1
  • Насадка Thomas 787242 - фото 2
  • Насадка Thomas 787242 - фото 3
Насадка Thomas 787242 - фото 1
Насадка Thomas 787242 - фото 2
Насадка Thomas 787242 - фото 3
1 350 руб. 
1 831 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311944
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендThomas
Тип товараАксессуары для пылесосов
Назначениедля пылесосов
СовместимостьПодходит ко всем моделям пылесосов THOMAS с диаметром труб 32 мм
Типнасадка
Тип насадкидля текстиля
ПрочееКоличество в комплекте - 1шт
Насадка для чистки матрасов к пылесосам фирмы Thomas


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Насадка Thomas 787242 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...