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Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49

(1)
Артикул: 308617
  • Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 1
  • Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 2
  • Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 3
  • Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 4
  • Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 5
Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 1
Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 2
Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 3
Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 4
Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - фото 5
1 890 руб. 

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Артикул: 308617
В наличии
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Коллекция Sena
filter_noneТовар входит в коллекцию Sena

Коллекция Sena

БрендIddis
Тип товараПолотенцедержатели
Исполнениеметалл
Установка (монтаж)настенные
Длина, см60
Ширина, см7.3
Высота, см5.37
Приятно, когда все на своих местах, но при этом под рукой. Аксессуары для ванной комнаты IDDIS позволяют удобно и функционально разместить все необходимое и делают интерьер завершенным. При этом они добросовестно сделаны, крепления выдерживают вес даже тяжелых полок с шампунями и банных полотенец, а благодаря качественному покрытию долго прослужат в помещении даже с повышенной влажностью.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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30.10.2020
Достоинства:
Добротно сделан.

Недостатки:
Не имеется.

Комментарий:
Как и все из этой линейки IDDIS, полотенцесушитель сделан добротно. Везде металл, не ощущается игрушкой, к стене крепится легко. По стилю подходит к подстаканнику, крючкам и держателю для бумаги, которыми мы уже пользуемся.

Самовывоз невозможен
Полотенцесушитель Iddis Sena SENSS10i49 - стоимость товара 1890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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