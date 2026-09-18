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Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) купить с доставкой в Москве
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Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57)

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Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 1
Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 2
Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 3
Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 4
Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
  • Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 1
  • Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 2
  • Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 3
  • Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 4
  • Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
190 руб.  686 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306499
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Характеристики

Бренд
STP
Тип товара
Шумоизоляция
Размеры в упаковке, см
57х35х1
Вес, г.
500

Описание товара Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57)

StP Profi Plus - самый толстый и эффективный материал из инновационной линейки вибропоглотителей, разработанных специально для профессиональных установочных центров.

Отзывы о товаре Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STP
Тип товара
Шумоизоляция
Описание
StP Profi Plus - самый толстый и эффективный материал из инновационной линейки вибропоглотителей, разработанных специально для профессиональных установочных центров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шумоизоляция STP Profi Plus (0.35*0.57) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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