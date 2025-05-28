Шумоизоляция Бипласт Премиум 15А 15мм (1.0*0.75м)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%1 150 руб. 1 242 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 252457
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
пенополиэтилен
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.75х0.01
Вес, г.
500
Описание товара Шумоизоляция Бипласт Премиум 15А 15мм (1.0*0.75м)
Звукопоглощающий, антискриповый, уплотнительный материал на основе пенополиуретана с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой, со специальной битумной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
пенополиэтилен
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
15 мм
Страна производитель
Китай
Звукопоглощающий, антискриповый, уплотнительный материал на основе пенополиуретана с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой, со специальной битумной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Достоинства:
Комментарий:
Клеит намертво, руки отмыть можно только растворителем
Достоинства:
Комментарий:
бери не первый раз, как всегда отличный материал
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги хороший материал! Полностью выполняет свои функции. Не стоит переплачивать за разрекламированные бренды.
Достоинства:
Комментарий:
превосходные материал, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
впроллщююбтмпррамссио от олппошщд агат лздп вид ж ор пар для з ЖЖ ор
Достоинства:
Комментарий:
Отличная липучесть, предварительно обезжирить покрытие, на которое наклеивается шумоизоляция. Наклеивал на виброизоляцию. Один лист ушел одну дверную переднюю карту, осталось совсем немного. Работать аккуратно, после снятия защитной пленки если шумка случайно склеится между собой, практически не расцепить, рвется материал. Наклеивал поэтапным снятием защитной пленки, что наклеить целиком с минимальными разрезами. Рекомендую, качество шумоизоляции STP на высоте!
Шумоизоляция Бипласт Премиум 15А 15мм (1.0*0.75м) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шумоизоляция Бипласт Премиум 15А 15мм (1.0*0.75м)
Достоинства:
Комментарий:
Клеит намертво, руки отмыть можно только растворителем
Достоинства:
Комментарий:
бери не первый раз, как всегда отличный материал
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги хороший материал! Полностью выполняет свои функции. Не стоит переплачивать за разрекламированные бренды.
Достоинства:
Комментарий:
превосходные материал, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
впроллщююбтмпррамссио от олппошщд агат лздп вид ж ор пар для з ЖЖ ор
Достоинства:
Комментарий:
Отличная липучесть, предварительно обезжирить покрытие, на которое наклеивается шумоизоляция. Наклеивал на виброизоляцию. Один лист ушел одну дверную переднюю карту, осталось совсем немного. Работать аккуратно, после снятия защитной пленки если шумка случайно склеится между собой, практически не расцепить, рвется материал. Наклеивал поэтапным снятием защитной пленки, что наклеить целиком с минимальными разрезами. Рекомендую, качество шумоизоляции STP на высоте!