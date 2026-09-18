Шумоизоляция Маделин Н (1.0*1.75м)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 329475
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
антиадгезионная бумага, вспененный полимер
Размер листа
0.75 x 1 м
Самоклеющийся
да
Толщина
1.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х37х3
Вес, кг.
1.2
Описание товара Шумоизоляция Маделин Н (1.0*1.75м)
STP Маделин — это прокладочный уплотнительный материал толщиной 1,5 мм. Предназначен для избавления от скрипов и вибраций пластиковых элементов в салоне автомобиля. Кроме того, Маделин может применяться для уплотнения воздуховодов.
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Бренд
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
антиадгезионная бумага, вспененный полимер
Размер листа
0.75 x 1 м
Самоклеющийся
да
Толщина
1.5 мм
Страна производитель
Китай
STP Маделин — это прокладочный уплотнительный материал толщиной 1,5 мм. Предназначен для избавления от скрипов и вибраций пластиковых элементов в салоне автомобиля. Кроме того, Маделин может применяться для уплотнения воздуховодов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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