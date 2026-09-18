Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306113
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Снегоуборщик Huter SGC 8000 предназначен для очистки от снега больших территорий. Полозья на ковше обеспечивают быструю уборку снега без ущерба для машины. Металлический зубчатый шнек может измельчить плотный и тяжелый снег. Снегоуборщик оборудован электростартером от сети 220В, что дает быстрый и легкий пуск двигателя. Подогрев рукояток делает работу более комфортной. Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу. Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек. Подогрев рукояток даёт возможность управлять снегоуборщиком без специальной экипировки в мороз.
Снегоуборщик Huter SGC 8000 предназначен для очистки от снега больших территорий. Полозья на ковше обеспечивают быструю уборку снега без ущерба для машины. Металлический зубчатый шнек может измельчить плотный и тяжелый снег. Снегоуборщик оборудован электростартером от сети 220В, что дает быстрый и легкий пуск двигателя. Подогрев рукояток делает работу более комфортной. Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу. Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек. Подогрев рукояток даёт возможность управлять снегоуборщиком без специальной экипировки в мороз.
Снегоуборщик Huter SGC 8000 – стоимость товара 94010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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