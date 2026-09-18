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Игра для ПК ATOMEGA [UB_3580] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК ATOMEGA [UB_3580] (электронный ключ)

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Игра для ПК ATOMEGA [UB_3580] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300368
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК ATOMEGA [UB_3580] (электронный ключ)

Описание

Набирайте массу, защищайтесь и сражайтесь на космической арене в мире, который скоро погибнет. Набирайте МАССУ, чтобы модифицировать ЭКЗОФОРМУ - от проворного АТОМА до гигантской ОМЕГИ, и наслаждайтесь динамичными битвами в сетевом шутере.  ATOMEGA™! Этому миру скоро придет конец. Реальность тает, будто сладкая вата, которую окунули в воду. Здесь существуют только ЭКЗОФОРМЫ - особая форма энергии и материи. Их можно в равной степени считать пост-биологическими потомками людей и машин. Законы физики постепенно перестают действовать, и ЭКЗОФОРМЫ сражаются, чтобы продемонстрировать силу или просто повеселиться на самой последней арене и заново пережить финальные мгновения существования вселенной.  ATOMEGA™! • Шутер от 1-го лица в стиле ретро. СРАЖАЙТЕСЬ, КАК БУДТО КОНЕЦ ВРЕМЕН БЛИЗОК! • Битвы на арене, которая вот-вот будет разрушена. СДЕЛАЙТЕ ФИНАЛ ЯРКИМ! • Сражайтесь по сети в битвах, где может участвовать до 9 игроков. СРАЖАЙТЕСЬ ЗА ПОБЕДУ! • Накапливайте массу, необходимую для трансформации. Вам доступно 7 ЭКЗОФОРМ: от проворного АТОМА до гигантской ОМЕГИ. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны и уникальные тактические возможности. ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ! • Трансформируйтесь в ОМЕГУ, чтобы победить. ОБРЕТИТЕ МОГУЩЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ЛИШЬ БОГАМ! • Соберите 10 ЭФФЕКТОВ для временного усиления. СОВЕРШИТЕ НЕВОЗМОЖНОЕ!

 

© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Atomega™, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. 

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i3-550 @ 3.0 GHz or AMD FX 4100 @ 3.6 GHz or equivalent Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 (2GB VRAM) or AMD HD7750 (2GB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Интернет

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК ATOMEGA [UB_3580] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Набирайте массу, защищайтесь и сражайтесь на космической арене в мире, который скоро погибнет. Набирайте МАССУ, чтобы модифицировать ЭКЗОФОРМУ - от проворного АТОМА до гигантской ОМЕГИ, и наслаждайтесь динамичными битвами в сетевом шутере.  ATOMEGA™! Этому миру скоро придет конец. Реальность тает, будто сладкая вата, которую окунули в воду. Здесь существуют только ЭКЗОФОРМЫ - особая форма энергии и материи. Их можно в равной степени считать пост-биологическими потомками людей и машин. Законы физики постепенно перестают действовать, и ЭКЗОФОРМЫ сражаются, чтобы продемонстрировать силу или просто повеселиться на самой последней арене и заново пережить финальные мгновения существования вселенной.  ATOMEGA™! • Шутер от 1-го лица в стиле ретро. СРАЖАЙТЕСЬ, КАК БУДТО КОНЕЦ ВРЕМЕН БЛИЗОК! • Битвы на арене, которая вот-вот будет разрушена. СДЕЛАЙТЕ ФИНАЛ ЯРКИМ! • Сражайтесь по сети в битвах, где может участвовать до 9 игроков. СРАЖАЙТЕСЬ ЗА ПОБЕДУ! • Накапливайте массу, необходимую для трансформации. Вам доступно 7 ЭКЗОФОРМ: от проворного АТОМА до гигантской ОМЕГИ. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны и уникальные тактические возможности. ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ! • Трансформируйтесь в ОМЕГУ, чтобы победить. ОБРЕТИТЕ МОГУЩЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ЛИШЬ БОГАМ! • Соберите 10 ЭФФЕКТОВ для временного усиления. СОВЕРШИТЕ НЕВОЗМОЖНОЕ!

     

    © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Atomega™, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. 

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i3-550 @ 3.0 GHz or AMD FX 4100 @ 3.6 GHz or equivalent Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 (2GB VRAM) or AMD HD7750 (2GB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Интернет

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК ATOMEGA [UB_3580] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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