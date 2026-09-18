Игра для ПК ATOMEGA [UB_3580] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК ATOMEGA [UB_3580] (электронный ключ)
Описание
Набирайте массу, защищайтесь и сражайтесь на космической арене в мире, который скоро погибнет. Набирайте МАССУ, чтобы модифицировать ЭКЗОФОРМУ - от проворного АТОМА до гигантской ОМЕГИ, и наслаждайтесь динамичными битвами в сетевом шутере. ATOMEGA™! Этому миру скоро придет конец. Реальность тает, будто сладкая вата, которую окунули в воду. Здесь существуют только ЭКЗОФОРМЫ - особая форма энергии и материи. Их можно в равной степени считать пост-биологическими потомками людей и машин. Законы физики постепенно перестают действовать, и ЭКЗОФОРМЫ сражаются, чтобы продемонстрировать силу или просто повеселиться на самой последней арене и заново пережить финальные мгновения существования вселенной. ATOMEGA™! • Шутер от 1-го лица в стиле ретро. СРАЖАЙТЕСЬ, КАК БУДТО КОНЕЦ ВРЕМЕН БЛИЗОК! • Битвы на арене, которая вот-вот будет разрушена. СДЕЛАЙТЕ ФИНАЛ ЯРКИМ! • Сражайтесь по сети в битвах, где может участвовать до 9 игроков. СРАЖАЙТЕСЬ ЗА ПОБЕДУ! • Накапливайте массу, необходимую для трансформации. Вам доступно 7 ЭКЗОФОРМ: от проворного АТОМА до гигантской ОМЕГИ. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны и уникальные тактические возможности. ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ! • Трансформируйтесь в ОМЕГУ, чтобы победить. ОБРЕТИТЕ МОГУЩЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ЛИШЬ БОГАМ! • Соберите 10 ЭФФЕКТОВ для временного усиления. СОВЕРШИТЕ НЕВОЗМОЖНОЕ!
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Atomega™, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i3-550 @ 3.0 GHz or AMD FX 4100 @ 3.6 GHz or equivalent Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 (2GB VRAM) or AMD HD7750 (2GB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Набирайте массу, защищайтесь и сражайтесь на космической арене в мире, который скоро погибнет. Набирайте МАССУ, чтобы модифицировать ЭКЗОФОРМУ - от проворного АТОМА до гигантской ОМЕГИ, и наслаждайтесь динамичными битвами в сетевом шутере. ATOMEGA™! Этому миру скоро придет конец. Реальность тает, будто сладкая вата, которую окунули в воду. Здесь существуют только ЭКЗОФОРМЫ - особая форма энергии и материи. Их можно в равной степени считать пост-биологическими потомками людей и машин. Законы физики постепенно перестают действовать, и ЭКЗОФОРМЫ сражаются, чтобы продемонстрировать силу или просто повеселиться на самой последней арене и заново пережить финальные мгновения существования вселенной. ATOMEGA™! • Шутер от 1-го лица в стиле ретро. СРАЖАЙТЕСЬ, КАК БУДТО КОНЕЦ ВРЕМЕН БЛИЗОК! • Битвы на арене, которая вот-вот будет разрушена. СДЕЛАЙТЕ ФИНАЛ ЯРКИМ! • Сражайтесь по сети в битвах, где может участвовать до 9 игроков. СРАЖАЙТЕСЬ ЗА ПОБЕДУ! • Накапливайте массу, необходимую для трансформации. Вам доступно 7 ЭКЗОФОРМ: от проворного АТОМА до гигантской ОМЕГИ. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны и уникальные тактические возможности. ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ! • Трансформируйтесь в ОМЕГУ, чтобы победить. ОБРЕТИТЕ МОГУЩЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ЛИШЬ БОГАМ! • Соберите 10 ЭФФЕКТОВ для временного усиления. СОВЕРШИТЕ НЕВОЗМОЖНОЕ!
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Atomega™, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i3-550 @ 3.0 GHz or AMD FX 4100 @ 3.6 GHz or equivalent Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 (2GB VRAM) or AMD HD7750 (2GB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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