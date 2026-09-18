WebSite X5 Pro [WSX5PRO15RU] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара WebSite X5 Pro [WSX5PRO15RU] (электронный ключ)
Описание
WebSite X5 Professional - идеальное решение для создания SEO- оптимизированных веб-сайтов, блогов и интернет-магазинов с приложением для мобильных устройств. А благодаря адаптивному дизайну, сайты корректно отображаются на всех устройствах, включая планшеты и смартфоны.
Отвечая запросам профессиональных разработчиков, WebSite X5 Professional сохраняет интерактивную структуру, но при этом обладает множеством расширенных инструментов и продвинутых функций. В результате – удивительное сочетание простоты и функциональной мощности, дающее множество важных преимуществ для любого профессионала: гибкость в использовании и широкие возможности персонализации, более короткие сроки разработки, создание уникальных проектов, оптимизация вложенных ресурсов.
Отсутствие скрытых платежей: отсутствие абонентской платы или комиссии. WebSite X5 Professional – программа для компьютера: установите ее на 2 ПК и используйте для создания неограниченного количества веб-сайтов, как для себя, так и для ваших клиентов.
Mobile-friendly. Адаптивные сайты для планшетов и смартфонов.
Сделайте Ваш веб-сайт адаптивным, и он будет безупречно отображаться на всех устройствах: на рабочем столе, планшете или смартфоне. Работая в визуальном редакторе, установите точки останова, определите компоновку при разных разрешениях и линеаризуйте контент. Ваш веб-сайт будет работать идеально на мобильных устройствах, и его оценят поисковые системы, такие как Яндекс и Гугл.
Электронная коммерция. Продавайте онлайн.
Разместите свою продукцию в интернет-магазине, идеально встроенном в Ваш веб-сайт. Все в Вашем распоряжении и под контролем. Создайте каталог продукции, определите варианты доставки и способы према платежей (включая кредитные карты или PayPal), организуйте акции, скидки, настройте процедуру расчета. A благодаря специальной Панели управления онлайн, легко управляйте заказами и наличием продукции на складе.
Управление правами доступа. Позвольте пользователям регистрироваться на Вашем сайте
Создавайте учетные записи для пользователей, разрешающие доступ в раздел для зарегистрированных пользователей, вручную или предоставьте им возможность регистрироваться самим. Вы сможете производить сбор данных посредством базы данных и управлять процессом регистрации также через Панель Управления онлайн.
Динамический контент. Обновляйте Ваши сайты онлайн
Используйте функцию «Динамический Контент», чтобы добавить на сайт часто обновляемую информацию и дайте права на выполнение таких обновлений ответственному пользователю. Как только Вы разместите сайт в интернете, этот пользователь сможет вносить изменения в контент в режиме онлайн.
Лидерство в поисковой выдаче. Аналитика и SEO- оптимизация
Воспользуйтесь возможностью работы с тегами, чтобы оптимизировать страницы, изображения и видео. Добавьте информацию о товаре: она будет использоваться в формате микроданных поисковыми машинами для формирования расширенных сниппетов. Запустите продвинутый анализ проектов, чтобы узнать как можно улучшить сайт до его публикации. У Вас есть все необходимое, чтобы заложить основу для отличного ранжирования своих сайтов в поисковых системах.
FeedReady и WebSite X5 Manager. Мобильные приложения для Ваших сайтов
FeedReady – это бесплатное приложение (iOS, Android) чтобы держать Ваших пользователей в курсе новостей, публикуемых Вами на сайте. Они получат уведомление о каждом Вашем новом посте прямо на свой смартфон.
А WebSite X5 Manager – это бесплатное приложение для Вас (iOS, Android): используйте его для управления сайтами прямо со смартфона. Вы сможете отслеживать посещения сайта, модерировать дискуссии и управлять регистрацией пользователей, выполнять заказы и проверять наличие товаров.
Оба приложения доступны бесплатно в App Store и Google Play.
На первом плане:
- 500 графических персонализируемых шаблонов
- Библиотеки графических элементов и приложений
- Онлайн-магазины с возможностью оплаты кредитными картами
- Управление наличием товара и скидками
- Бесплатный домен, электронная почта и хостинг на 12 месяцев
- Управление доступами и зоны ограниченного доступа
- Интеграция с базой данных
- Кнопки и баннеры социальных сетей
- Создание мультиязычных сайтов
- Обновление онлайн динамического контента
- Создание Адаптивных веб-сайтов
- FeedReady – мобильное приложение для публикации новостей сайта
- WebSite X5 Manager – Мобильное приложение для управления сайтами
- Продвинутые функции анализа и оптимизации SEO
- Полное управление проектами и резервными копиями
Новые Функции
Предварительный просмотр сайта с мобильного устройства
Теперь достаточно сканировать QR-код вашего сайта для его предварительного просмотра на любом мобильном устройстве.
Страница 404
Вы можете создать индивидуальную страницу 404, подходящую к стилю вашего сайта: управление необходимым кодом осуществляется автоматически.
Рекламное сообщение
Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:
- выбрать, на каких страницах он должен отображаться
- настроить дату начала и конца периода его показа
- настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.
Графический Шаблон
Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.
Управление резервным копированием
Сейчас версии Professional и Evolution предлагают продвинутые функции управления.
Среди них:
- ручная или автоматическая настройка резервного копирования
- автоматическая активация резервного копирования при первом сохранении
- автоматическое удаление старых резервных копий
- уведомление о создании резервного копирования.
Анализ Проекта
Усовершенствован анализ проекта, теперь он распространяется, также, и на настройки и все элементы шаблона.
Изображения Проекта
Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.
Другие Новинки
- Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.
- При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически
- Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.
- Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.
- Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.
- Измененен стиль окна Анализ Проекта.
- Измененен стиль окна Создание Карты.
- Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.
Требования к системе
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:
Windows 7 SP1, 8, 10
RAM 2 Гб – разрешение экрана 1024 x 600
Примечание: Вам потребуется интернет-соединение и учетная запись электронной почты для активации программы.
Информация по установке
Дистрибутив WebSite X5 Professional: скачать
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Описание
WebSite X5 Professional - идеальное решение для создания SEO- оптимизированных веб-сайтов, блогов и интернет-магазинов с приложением для мобильных устройств. А благодаря адаптивному дизайну, сайты корректно отображаются на всех устройствах, включая планшеты и смартфоны.
Отвечая запросам профессиональных разработчиков, WebSite X5 Professional сохраняет интерактивную структуру, но при этом обладает множеством расширенных инструментов и продвинутых функций. В результате – удивительное сочетание простоты и функциональной мощности, дающее множество важных преимуществ для любого профессионала: гибкость в использовании и широкие возможности персонализации, более короткие сроки разработки, создание уникальных проектов, оптимизация вложенных ресурсов.
Отсутствие скрытых платежей: отсутствие абонентской платы или комиссии. WebSite X5 Professional – программа для компьютера: установите ее на 2 ПК и используйте для создания неограниченного количества веб-сайтов, как для себя, так и для ваших клиентов.
Mobile-friendly. Адаптивные сайты для планшетов и смартфонов.
Сделайте Ваш веб-сайт адаптивным, и он будет безупречно отображаться на всех устройствах: на рабочем столе, планшете или смартфоне. Работая в визуальном редакторе, установите точки останова, определите компоновку при разных разрешениях и линеаризуйте контент. Ваш веб-сайт будет работать идеально на мобильных устройствах, и его оценят поисковые системы, такие как Яндекс и Гугл.
Электронная коммерция. Продавайте онлайн.
Разместите свою продукцию в интернет-магазине, идеально встроенном в Ваш веб-сайт. Все в Вашем распоряжении и под контролем. Создайте каталог продукции, определите варианты доставки и способы према платежей (включая кредитные карты или PayPal), организуйте акции, скидки, настройте процедуру расчета. A благодаря специальной Панели управления онлайн, легко управляйте заказами и наличием продукции на складе.
Управление правами доступа. Позвольте пользователям регистрироваться на Вашем сайте
Создавайте учетные записи для пользователей, разрешающие доступ в раздел для зарегистрированных пользователей, вручную или предоставьте им возможность регистрироваться самим. Вы сможете производить сбор данных посредством базы данных и управлять процессом регистрации также через Панель Управления онлайн.
Динамический контент. Обновляйте Ваши сайты онлайн
Используйте функцию «Динамический Контент», чтобы добавить на сайт часто обновляемую информацию и дайте права на выполнение таких обновлений ответственному пользователю. Как только Вы разместите сайт в интернете, этот пользователь сможет вносить изменения в контент в режиме онлайн.
Лидерство в поисковой выдаче. Аналитика и SEO- оптимизация
Воспользуйтесь возможностью работы с тегами, чтобы оптимизировать страницы, изображения и видео. Добавьте информацию о товаре: она будет использоваться в формате микроданных поисковыми машинами для формирования расширенных сниппетов. Запустите продвинутый анализ проектов, чтобы узнать как можно улучшить сайт до его публикации. У Вас есть все необходимое, чтобы заложить основу для отличного ранжирования своих сайтов в поисковых системах.
FeedReady и WebSite X5 Manager. Мобильные приложения для Ваших сайтов
FeedReady – это бесплатное приложение (iOS, Android) чтобы держать Ваших пользователей в курсе новостей, публикуемых Вами на сайте. Они получат уведомление о каждом Вашем новом посте прямо на свой смартфон.
А WebSite X5 Manager – это бесплатное приложение для Вас (iOS, Android): используйте его для управления сайтами прямо со смартфона. Вы сможете отслеживать посещения сайта, модерировать дискуссии и управлять регистрацией пользователей, выполнять заказы и проверять наличие товаров.
Оба приложения доступны бесплатно в App Store и Google Play.
На первом плане:
- 500 графических персонализируемых шаблонов
- Библиотеки графических элементов и приложений
- Онлайн-магазины с возможностью оплаты кредитными картами
- Управление наличием товара и скидками
- Бесплатный домен, электронная почта и хостинг на 12 месяцев
- Управление доступами и зоны ограниченного доступа
- Интеграция с базой данных
- Кнопки и баннеры социальных сетей
- Создание мультиязычных сайтов
- Обновление онлайн динамического контента
- Создание Адаптивных веб-сайтов
- FeedReady – мобильное приложение для публикации новостей сайта
- WebSite X5 Manager – Мобильное приложение для управления сайтами
- Продвинутые функции анализа и оптимизации SEO
- Полное управление проектами и резервными копиями
Новые Функции
Предварительный просмотр сайта с мобильного устройства
Теперь достаточно сканировать QR-код вашего сайта для его предварительного просмотра на любом мобильном устройстве.
Страница 404
Вы можете создать индивидуальную страницу 404, подходящую к стилю вашего сайта: управление необходимым кодом осуществляется автоматически.
Рекламное сообщение
Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:
- выбрать, на каких страницах он должен отображаться
- настроить дату начала и конца периода его показа
- настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.
Графический Шаблон
Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.
Управление резервным копированием
Сейчас версии Professional и Evolution предлагают продвинутые функции управления.
Среди них:
- ручная или автоматическая настройка резервного копирования
- автоматическая активация резервного копирования при первом сохранении
- автоматическое удаление старых резервных копий
- уведомление о создании резервного копирования.
Анализ Проекта
Усовершенствован анализ проекта, теперь он распространяется, также, и на настройки и все элементы шаблона.
Изображения Проекта
Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.
Другие Новинки
- Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.
- При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически
- Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.
- Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.
- Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.
- Измененен стиль окна Анализ Проекта.
- Измененен стиль окна Создание Карты.
- Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.
Требования к системе
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:
Windows 7 SP1, 8, 10
RAM 2 Гб – разрешение экрана 1024 x 600
Примечание: Вам потребуется интернет-соединение и учетная запись электронной почты для активации программы.
Информация по установке
Дистрибутив WebSite X5 Professional: скачать
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