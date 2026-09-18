Описание товара WebSite X5 Evo [WSX5EVO15RU] (электронный ключ)

Описание

WebSite X5 Evolution - программа для компьютера, идеальна для создания веб-сайтов, блогов и интернет-магазинов.

WebSite X5, разработана в формате пошагового руководства, не требует знаний программирования и позволяет Вам работать с визуальным интерфейсом. В программе есть все, что нужно для создания графически привлекательных, а также эффективных и функциональных сайтов. Более того, встроенные продвинутые инструменты позволят Вам оптимизировать Ваши страницы для поисковых систем и сделать их адаптивными, то есть подстраивающимися под разрешение любого устройства, включая планшеты и смартфоны.

Отсутствие скрытых платежей: у Вас не будет абонентской платы за месяц или за год или комиссии. Установите WebSite X5 Evolution на 2 компьютера и создавайте сколько хотите сайтов для себя, своих друзей или клиентов.

Создайте Свой Сайт Всего За 5 Шагов

Для создания сайтов с WebSite X5 Evolution не нужны навыки программирования: все, что Вам нужно – это мышка!

Это легко. Просто следуйте пошаговому процессу и всего за 5 шагов Ваш сайт будет готов и размещен онлайн:

1.Настройте проект

Начните с основы: придумайте название и описание вашего проекта. Подумайте, какой тип сайта Вам нужен. Вы можете сделать сайт с блогом или с онлайн-магазином, сайт на нескольких языках, организовать регистрацию пользователей и многое другое. И все это за несколько щелчков.

2.Выберите шаблон

Придумайте, как будет выглядеть Ваш сайт: привлекательность необходима для его успешного продвижения. Вы можете выбрать любой из свыше 500 встроенных графических шаблонов или создать Ваш собственный шаблон с нуля. С помощью встроенного редактора Вы можете настроить шаблон, добавив в него логотип, тексты, галереи, графические эффекты и многие другие полезные элементы.

3.Организуйте сайт

Задать структуру Вашего сайта легко. Вам достаточно вставить необходимые страницы, упорядочив их по уровням. Вы можете изменить карту сайта в любой момент: программа обновит как меню навигации, так и карту сайта, используемую поисковыми системами для индексации контента страниц .

4.Создайте страницы

Наступил момент подумать о контенте. Простым перетаскиванием мышки можно вставить в страницы тексты, изображения, галереи, анимацию, видео, формы обратной связи, поля поиска, каталоги продукции, карты и многие другие приложения для управления контентом: и все это, работая с визуальным интерфейсом.

5.Опубликуйте сайт

После создания сайта Вы можете разместить его в Интернете с помощью встроенного FTP-клиента. Он поддерживает защищенное соединение и экономит Ваше время, работая в многоканальном режиме и публикуя только изменения. Готово! Вам останется только сделать последний щелчок, чтобы уведомить Google и свои контакты в социальных сетях о том, что Ваш сайт размещен онлайн.

На первом плане:

500 настраиваемых графических шаблонов

Библиотеки графических элементов и приложений

Онлайн-магазины с оплатой кредитными картами

Блоги, гостевые книги и ленты новостей RSS

Управление доступами и зоны ограниченного доступа

Кнопки и баннеры для приложений социальных сетей

Создание мультиязычных сайтов

Создание адаптивных веб-сайтов

Поддержка сенсорной технологии

Статистика заходов на сайт

Функции для оптимизации (SEO)

Доменное имя, электроная почта и бесплатное веб-пространство на 12 месяцев

Новые Функции

Рекламное сообщение

Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:

выбрать, на каких страницах он должен отображаться

настроить дату начала и конца периода его показа

настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.

Графический Шаблон

Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.

Управление резервным копированием

Сейчас версии Professional и Evolution предлагают продвинутые функции управления.

Среди них:

ручная или автоматическая настройка резервного копирования

автоматическая активация резервного копирования при первом сохранении

автоматическое удаление старых резервных копий

уведомление о создании резервного копирования.

Изображения Проекта

Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.

Другие Новинки

Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.

При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически

Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.

Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.

Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.

Измененен стиль окна Анализ Проекта.

Измененен стиль окна Создание Карты.

Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.

Требования к системе

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:

Windows 7 SP1, 8, 10

RAM 2 Гб – разрешение экрана 1024 x 600

Примечание: Вам потребуется интернет-соединение и учетная запись электронной почты для активации программы.

Информация по установке

Дистрибутив WebSite X5 Evolution: скачать