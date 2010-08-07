Paragon CampTune [PSG-611-PEU-PL] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Paragon CampTune [PSG-611-PEU-PL] (электронный ключ)
Описание
Забудьте о недостатке места на Boot Camp!
Вы работаете в среде Windows® на компьютере Mac® ?
Тогда у Вас двойное преимущество. Во-первых, надежное оборудование и операционная система от Apple, а во-вторых, широкий спектр ПО для MS Windows® .
Встроенная программа Apple Boot Camp прекрасно устраняет проблемы взаимодействия MS Windows® и Mac® OS, пока дело не доходит до перераспределения свободного места на жестком диске.
Обычно, когда на одном из разделов (Mac® или Windows® ) заканчивается свободное место, необходимо полностью удалить раздел Windows® со всеми приложениями и данными. Затем необходимо создать новый раздел NTFS нужного размера, и после этого переустановить Windows® и все приложения.
Как Paragon Camptune X решает эту проблему?
Для изменения размера разделов нужно просто запустить Paragon Camptune, переместить ползунок и нажать “Продолжить”. Так просто! Теперь можно изменить размер раздела в любой момент! Camptune работает даже под OS X El Capitan с System Integrity Protection.
Полный перечень функций
Особенности
Преимущества
Что нового:2 ГБ бесплатно
Базовая версия Paragon Camptune позволяет БЕСПЛАТНО перераспределить до 2 ГБ свободного пространстсва между разделами Windows и Mac OS X. Если Вам нужно перераспределить больше пространства, необходимо приобрести полную версию программы.Поддержка OS X 10.11 El Capitan
Полностью поддерживает последнюю версию OS X 10.11 El CapitanСовместимость с SIP - политикой защиты целостности системы Apple
Создайте загрузочный носитель с Camptune. При загрузке Вашего Mac запустите Camptune, далее выполните необходимые операции перераспределения свободного места.
Главные преимуществаПерераспределяет до 2 ГБ БЕСПЛАТНО!
При помощи Paragon Camptune Вы можете перераспределить 2 ГБ свободного пространства бесплатно. Если Вам необходимо добавить больше места, пожалуйста, приобретите полную версию программы.Перераспределение пространства из загрузочной среды Мастера аварийного восстановления
Если Вы запустите продукт под OS X El Capitan с активной System Integrity Protection (Защита Целостности Системы), Вам будет предложено создать загрузочный носитель для выполнения операции перераспределения места (смотрите пункт "Создание загрузочного носителя" в руководстве пользователя). Вы также можете использовать загрузочный носитель для изменения размера разделов.
Перераспределение пространства непосредственно в OS X
Еще один метод перераспределения пространства на Вашем Mac с SIP - временно отключить эту политику и сделать перераспределение пространства непосредственно в OS X (смотрите пункт "Отключение защиты целостности системы" в руководстве).
Узнайте больше о совместимости Camptune с новой политикой безопасности System Integrity Protection в Базе Знаний.Удобный интерфейс
Paragon Camptune имеет очень простой интерфейс с несколькими кнопками. Чтобы сделать перераспределение свободного пространства, нужно выполнить всего 3 шага:
- Запустите Camptune
- Установите желаемый размер разделов с помощью ползунка
- Выполните операцию
Требования к системеШирокая поддержка версий Mac OS X
Полная поддержка Mac OS X 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite и самой новой 10.11 El CapitanПоддержка Windows
Полная поддержка Windows XP/Vista/7/8/10Поддержка Core Storage (Fusion Drive / FileVault)
Вы можете не только изменять разделы, но и создавать, форматировать или читать данные с помощью Paragon Camptune X.Поддержка накопителей любых форматов
- Диски большой ёмкости (протеститрованы диски свыше 10 ТБ)
- Диски IDE, SCSI и SATA/eSATA
- Диски SSD (Solid State Drive)
- Диски Thunderbolt, FireWire (т.e. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, ZIP® и Jazz®
- Все типы flash-накопителей и пр.
- Boot Camp (Windows XP SP2 и выше, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1)
- Поддержка uEFI Boot Camp конфигураций
- ОЗУ: 512MB
- Mac: Процессор: Intel (PowerPC Mac не поддерживается)
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Активация продукта:
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Описание
Забудьте о недостатке места на Boot Camp!
Вы работаете в среде Windows® на компьютере Mac® ?
Тогда у Вас двойное преимущество. Во-первых, надежное оборудование и операционная система от Apple, а во-вторых, широкий спектр ПО для MS Windows® .
Встроенная программа Apple Boot Camp прекрасно устраняет проблемы взаимодействия MS Windows® и Mac® OS, пока дело не доходит до перераспределения свободного места на жестком диске.
Обычно, когда на одном из разделов (Mac® или Windows® ) заканчивается свободное место, необходимо полностью удалить раздел Windows® со всеми приложениями и данными. Затем необходимо создать новый раздел NTFS нужного размера, и после этого переустановить Windows® и все приложения.
Как Paragon Camptune X решает эту проблему?
Для изменения размера разделов нужно просто запустить Paragon Camptune, переместить ползунок и нажать “Продолжить”. Так просто! Теперь можно изменить размер раздела в любой момент! Camptune работает даже под OS X El Capitan с System Integrity Protection.
Полный перечень функций
Особенности
Преимущества
Что нового:2 ГБ бесплатно
Базовая версия Paragon Camptune позволяет БЕСПЛАТНО перераспределить до 2 ГБ свободного пространстсва между разделами Windows и Mac OS X. Если Вам нужно перераспределить больше пространства, необходимо приобрести полную версию программы.Поддержка OS X 10.11 El Capitan
Полностью поддерживает последнюю версию OS X 10.11 El CapitanСовместимость с SIP - политикой защиты целостности системы Apple
Создайте загрузочный носитель с Camptune. При загрузке Вашего Mac запустите Camptune, далее выполните необходимые операции перераспределения свободного места.
Главные преимуществаПерераспределяет до 2 ГБ БЕСПЛАТНО!
При помощи Paragon Camptune Вы можете перераспределить 2 ГБ свободного пространства бесплатно. Если Вам необходимо добавить больше места, пожалуйста, приобретите полную версию программы.Перераспределение пространства из загрузочной среды Мастера аварийного восстановления
Если Вы запустите продукт под OS X El Capitan с активной System Integrity Protection (Защита Целостности Системы), Вам будет предложено создать загрузочный носитель для выполнения операции перераспределения места (смотрите пункт "Создание загрузочного носителя" в руководстве пользователя). Вы также можете использовать загрузочный носитель для изменения размера разделов.
Перераспределение пространства непосредственно в OS X
Еще один метод перераспределения пространства на Вашем Mac с SIP - временно отключить эту политику и сделать перераспределение пространства непосредственно в OS X (смотрите пункт "Отключение защиты целостности системы" в руководстве).
Узнайте больше о совместимости Camptune с новой политикой безопасности System Integrity Protection в Базе Знаний.Удобный интерфейс
Paragon Camptune имеет очень простой интерфейс с несколькими кнопками. Чтобы сделать перераспределение свободного пространства, нужно выполнить всего 3 шага:
- Запустите Camptune
- Установите желаемый размер разделов с помощью ползунка
- Выполните операцию
Требования к системеШирокая поддержка версий Mac OS X
Полная поддержка Mac OS X 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite и самой новой 10.11 El CapitanПоддержка Windows
Полная поддержка Windows XP/Vista/7/8/10Поддержка Core Storage (Fusion Drive / FileVault)
Вы можете не только изменять разделы, но и создавать, форматировать или читать данные с помощью Paragon Camptune X.Поддержка накопителей любых форматов
- Диски большой ёмкости (протеститрованы диски свыше 10 ТБ)
- Диски IDE, SCSI и SATA/eSATA
- Диски SSD (Solid State Drive)
- Диски Thunderbolt, FireWire (т.e. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, ZIP® и Jazz®
- Все типы flash-накопителей и пр.
- Boot Camp (Windows XP SP2 и выше, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1)
- Поддержка uEFI Boot Camp конфигураций
- ОЗУ: 512MB
- Mac: Процессор: Intel (PowerPC Mac не поддерживается)
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Активация продукта:
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