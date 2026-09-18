Deployment Manager 12 [PSG-1055-SEE] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Deployment Manager 12 [PSG-1055-SEE] (электронный ключ)
Описание
Deployment Manager — программный комплекс для организации одновременного централизованного развертывания операционных систем на неограниченном количестве компьютеров. Основными потребителями решения являются производители оборудования, ИТ-департаменты и образовательные учреждения.
Основные функции развертывания
- Подготовка мастер-образов как отдельных разделов, так и целых дисков с возможностью исключения ненужных файлов и папок
- Консоль управления для централизованного запуска, управления и мониторинга сессий развертывания
- Возможность запуска многоадресной сессии непосредственно с целевой машины. Другие машины могут подключаться к данной сессии на любом этапе
- Создание загрузочного флэш-накопителя или PXE-образа для подготовки целевых машин к развертыванию, а также создания мастер-образа.
Удаленное развертывание
- Одновременное развертывание машин по группам с использованием разных мастер-образов и пост-конфигурационных шаблонов
- Циклические сессии
- Сессии с авторизацией по идентификаторам
- Сессии с авторизацией по MAC-адресам
- Регулярное развертывание по расписанию.
Подготовка мастер-образа
- Централизованное хранилище мастер-образов исключает возможность неавторизованного доступа
- Создание мастер-образа с загрузочного носителя без установки ПО на целевой системе; поддержка контейнеров pVHD
- Быстрый и наиболее рациональный метод актуализации мастер-образа через создание цепочки инкрементных обновлений
- Пофайловый доступ к содержимому мастер-образов для быстрого извлечения информации.
Требования к системе
Системные требования Сервер развертывания Windows 7 SP1/Server 2008R2 и более поздние версии Архитектура: 32/64-бита ОЗУ: 1 Гб Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше Службы: на уровне сетевого экрана – открытые порты для протоколов TCP/UDP: от 2017 до N, где N зависит от максимального количества одновременно запущенных сессий; поддержка PXE. Целевые машины Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц ОЗУ: не менее 1 Гб для загрузочного носителя на базе WinPE Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше (рекомендуется поддержка PXE и Wake-on LAN). Утилита создания мастер-образа Windows 7 SP1/Server 2008R2 и более поздние версии Архитектура: 32/64-бита ОЗУ: 1 Гб Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше Хранилище мастер-образов: локальные диск, сетевая папка, съемный носитель. Поддерживаемые файловые системы NTFS (v1.2, v3.0, v3.1) FAT16, FAT32 Linux Ext2FS, Ext3FS, Ext4FS, Swap Apple HFS+. Дополнительные требования Для установки и работы ПО в системе требуется наличие Visual Studio C++ 2010 Runtime Library (поставляется вместе с установочным пакетом).
На время установки потребуется дополнительное место на диске (до 1 Гб).
Информация по установке
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Описание
Deployment Manager — программный комплекс для организации одновременного централизованного развертывания операционных систем на неограниченном количестве компьютеров. Основными потребителями решения являются производители оборудования, ИТ-департаменты и образовательные учреждения.
Основные функции развертывания
- Подготовка мастер-образов как отдельных разделов, так и целых дисков с возможностью исключения ненужных файлов и папок
- Консоль управления для централизованного запуска, управления и мониторинга сессий развертывания
- Возможность запуска многоадресной сессии непосредственно с целевой машины. Другие машины могут подключаться к данной сессии на любом этапе
- Создание загрузочного флэш-накопителя или PXE-образа для подготовки целевых машин к развертыванию, а также создания мастер-образа.
Удаленное развертывание
- Одновременное развертывание машин по группам с использованием разных мастер-образов и пост-конфигурационных шаблонов
- Циклические сессии
- Сессии с авторизацией по идентификаторам
- Сессии с авторизацией по MAC-адресам
- Регулярное развертывание по расписанию.
Подготовка мастер-образа
- Централизованное хранилище мастер-образов исключает возможность неавторизованного доступа
- Создание мастер-образа с загрузочного носителя без установки ПО на целевой системе; поддержка контейнеров pVHD
- Быстрый и наиболее рациональный метод актуализации мастер-образа через создание цепочки инкрементных обновлений
- Пофайловый доступ к содержимому мастер-образов для быстрого извлечения информации.
Требования к системе
Системные требования Сервер развертывания Windows 7 SP1/Server 2008R2 и более поздние версии Архитектура: 32/64-бита ОЗУ: 1 Гб Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше Службы: на уровне сетевого экрана – открытые порты для протоколов TCP/UDP: от 2017 до N, где N зависит от максимального количества одновременно запущенных сессий; поддержка PXE. Целевые машины Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц ОЗУ: не менее 1 Гб для загрузочного носителя на базе WinPE Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше (рекомендуется поддержка PXE и Wake-on LAN). Утилита создания мастер-образа Windows 7 SP1/Server 2008R2 и более поздние версии Архитектура: 32/64-бита ОЗУ: 1 Гб Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше Хранилище мастер-образов: локальные диск, сетевая папка, съемный носитель. Поддерживаемые файловые системы NTFS (v1.2, v3.0, v3.1) FAT16, FAT32 Linux Ext2FS, Ext3FS, Ext4FS, Swap Apple HFS+. Дополнительные требования Для установки и работы ПО в системе требуется наличие Visual Studio C++ 2010 Runtime Library (поставляется вместе с установочным пакетом).
На время установки потребуется дополнительное место на диске (до 1 Гб).
Информация по установке
Активация продукта:
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