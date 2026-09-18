Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Цифровые фоторамки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292914
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Описание товара Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white
Цифровая рамка Digma PF1043W позволит просматривать фотографии с аудиосопровождением. Ею просто пользоваться: в комплекте есть зарядное устройство и удобный пульт управления, который, кстати, можно хранить в специальном отсеке в корпусе. видно отовсюду. Фоторамка снабжена большим 10.1-дюймовым дисплеем. Его IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр из любого места в комнате – вы сможете разместить аксессуар на стене, столе и других поверхностях. Разрешение 1280х800 пикселей гарантирует чёткую цветопередачу и детализацию изображения. больше возможностей. Устройство позволяет одновременно воспроизводить фотографии и аудиофайлы формата mp3. Вы сможете демонстрировать презентации и мультимедийные слайд-шоу. Дополнительное удобство – просмотр видео. Записывайте кино на карты памяти USB и SD (MMC) и наслаждайтесь любимой картиной, сидя в кресле или даже лёжа в постели. НЕ пропустите главное. С фоторамкой вы всегда вовремя проснётесь и не забудете о важном событии. В режиме «Календарь» устройство позволяет устанавливать время, дату и заводить будильник с повтором.
Цифровая рамка Digma PF1043W позволит просматривать фотографии с аудиосопровождением. Ею просто пользоваться: в комплекте есть зарядное устройство и удобный пульт управления, который, кстати, можно хранить в специальном отсеке в корпусе. видно отовсюду. Фоторамка снабжена большим 10.1-дюймовым дисплеем. Его IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр из любого места в комнате – вы сможете разместить аксессуар на стене, столе и других поверхностях. Разрешение 1280х800 пикселей гарантирует чёткую цветопередачу и детализацию изображения. больше возможностей. Устройство позволяет одновременно воспроизводить фотографии и аудиофайлы формата mp3. Вы сможете демонстрировать презентации и мультимедийные слайд-шоу. Дополнительное удобство – просмотр видео. Записывайте кино на карты памяти USB и SD (MMC) и наслаждайтесь любимой картиной, сидя в кресле или даже лёжа в постели. НЕ пропустите главное. С фоторамкой вы всегда вовремя проснётесь и не забудете о важном событии. В режиме «Календарь» устройство позволяет устанавливать время, дату и заводить будильник с повтором.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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