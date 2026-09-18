Top.Mail.Ru
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 1
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 2
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 3
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 4
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 5
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 6
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 7
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 8
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 9
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 10
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 11
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 12
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 13
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 14
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 15
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 16
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 17
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 18
Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровые фоторамки
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 1
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 2
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 3
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 4
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 5
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 6
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 7
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 8
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 9
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 10
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 11
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 12
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 13
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 14
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 15
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 16
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 17
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 18
  • Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292914
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Цифровые фоторамки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х5
Вес, г.
690

Описание товара Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white

Цифровая рамка Digma PF1043W позволит просматривать фотографии с аудиосопровождением. Ею просто пользоваться: в комплекте есть зарядное устройство и удобный пульт управления, который, кстати, можно хранить в специальном отсеке в корпусе. видно отовсюду. Фоторамка снабжена большим 10.1-дюймовым дисплеем. Его IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр из любого места в комнате – вы сможете разместить аксессуар на стене, столе и других поверхностях. Разрешение 1280х800 пикселей гарантирует чёткую цветопередачу и детализацию изображения. больше возможностей. Устройство позволяет одновременно воспроизводить фотографии и аудиофайлы формата mp3. Вы сможете демонстрировать презентации и мультимедийные слайд-шоу. Дополнительное удобство – просмотр видео. Записывайте кино на карты памяти USB и SD (MMC) и наслаждайтесь любимой картиной, сидя в кресле или даже лёжа в постели. НЕ пропустите главное. С фоторамкой вы всегда вовремя проснётесь и не забудете о важном событии. В режиме «Календарь» устройство позволяет устанавливать время, дату и заводить будильник с повтором.

Отзывы о товаре Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Цифровые фоторамки
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровая рамка Digma PF1043W позволит просматривать фотографии с аудиосопровождением. Ею просто пользоваться: в комплекте есть зарядное устройство и удобный пульт управления, который, кстати, можно хранить в специальном отсеке в корпусе. видно отовсюду. Фоторамка снабжена большим 10.1-дюймовым дисплеем. Его IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр из любого места в комнате – вы сможете разместить аксессуар на стене, столе и других поверхностях. Разрешение 1280х800 пикселей гарантирует чёткую цветопередачу и детализацию изображения. больше возможностей. Устройство позволяет одновременно воспроизводить фотографии и аудиофайлы формата mp3. Вы сможете демонстрировать презентации и мультимедийные слайд-шоу. Дополнительное удобство – просмотр видео. Записывайте кино на карты памяти USB и SD (MMC) и наслаждайтесь любимой картиной, сидя в кресле или даже лёжа в постели. НЕ пропустите главное. С фоторамкой вы всегда вовремя проснётесь и не забудете о важном событии. В режиме «Календарь» устройство позволяет устанавливать время, дату и заводить будильник с повтором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 white - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...