Термопот Energy TP-617 (5 л, 750 Вт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
5
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292723
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
индикация включения, нагрева, двойные стенки
Дополнительные функции
Индикатор уровня воды, Поддержание постоянной температуры
Защита
блокировка при малом количестве воды, блокировка крышки
Основной цвет
белый
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
5
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
90°C
Мощность, Вт
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х27х27
Вес, кг.
6.75
Описание товара Термопот Energy TP-617 (5 л, 750 Вт)
Термопот Energy TP-617 поможет не только вскипятить или подогреть воду, но и сохранить ее температуру на заданном уровне в течение нескольких часов. Благодаря этому вы избавите себя от частого подогрева воды, что, в свою очередь, обеспечит вполне реальную экономию электроэнергии. Данная модель разработана специально для тех, кому постоянно необходимо иметь в доме запас горячей воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
индикация включения, нагрева, двойные стенки
Дополнительные функции
Индикатор уровня воды, Поддержание постоянной температуры
Защита
блокировка при малом количестве воды, блокировка крышки
Основной цвет
белый
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
5
Цвет
белый
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Тип нагревательного элемента
закрытый
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
90°C
Мощность, Вт
750
Страна производитель
Китай
Термопот Energy TP-617 поможет не только вскипятить или подогреть воду, но и сохранить ее температуру на заданном уровне в течение нескольких часов. Благодаря этому вы избавите себя от частого подогрева воды, что, в свою очередь, обеспечит вполне реальную экономию электроэнергии. Данная модель разработана специально для тех, кому постоянно необходимо иметь в доме запас горячей воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Термопот Energy TP-617 (5 л, 750 Вт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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