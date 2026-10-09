Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 28608
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
820 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, кг.
2.3
Описание товара Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12)
Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А используется в качестве резервного или основного источника питания. Подходит для эхолотов и навигаторов.
Особенности:
- Емкость аккумулятора 7 Ач;
- Номинальное напряжение 12 В;
- Допускается эксплуатация в любом положении;
- Снабжен предохранительным клапаном.
Комплектация:
- Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А;
- Упаковка.
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Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А используется в качестве резервного или основного источника питания. Подходит для эхолотов и навигаторов.
Особенности:
- Емкость аккумулятора 7 Ач;
- Номинальное напряжение 12 В;
- Допускается эксплуатация в любом положении;
- Снабжен предохранительным клапаном.
Комплектация:
- Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А;
- Упаковка.
Смотрите также: Аксессуары для эхолотов
Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7А (BP7-12) - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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