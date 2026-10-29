Тестер напряжения UNI-T UT18C
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Характеристики
Тип товара
Тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб.
В наличии
Код товара: 280716
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
543
Описание товара Тестер напряжения UNI-T UT18C
Тестер напряжения UNI-T UT18C – тестер для измерения постоянного и переменного напряжения (включая трехфазовый переменный ток), индикатор фаз трехфазной сети, тестирования устройства защитного отключения (может найти ноль в проводе), самопроверки и др. Подходит для использования в областях плавления, электроники, производства, защиты, электроснабжения, нефтепродуктов, и химической промышленности. Также используется для решения комплексных проблем электроники, заводской автоматизации, распределения электричества и электрического оборудования
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Тестер напряжения UNI-T UT18C – тестер для измерения постоянного и переменного напряжения (включая трехфазовый переменный ток), индикатор фаз трехфазной сети, тестирования устройства защитного отключения (может найти ноль в проводе), самопроверки и др. Подходит для использования в областях плавления, электроники, производства, защиты, электроснабжения, нефтепродуктов, и химической промышленности. Также используется для решения комплексных проблем электроники, заводской автоматизации, распределения электричества и электрического оборудования
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Тестер напряжения UNI-T UT18C - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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