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Тестер напряжения UNI-T UT18C купить с доставкой в Москве
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Тестер напряжения UNI-T UT18C

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Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 1
Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 2
Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 3
Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 4
Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 5
Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
  • Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 1
  • Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 2
  • Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 3
  • Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 4
  • Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 5
  • Тестер напряжения UNI-T UT18C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тестер напряжения UNI-T UT18C
4 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UNI-T
Тип товара
Тестер
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
543

Описание товара Тестер напряжения UNI-T UT18C

Тестер напряжения UNI-T UT18C – тестер для измерения постоянного и переменного напряжения (включая трехфазовый переменный ток), индикатор фаз трехфазной сети, тестирования устройства защитного отключения (может найти ноль в проводе), самопроверки и др. Подходит для использования в областях плавления, электроники, производства, защиты, электроснабжения, нефтепродуктов, и химической промышленности. Также используется для решения комплексных проблем электроники, заводской автоматизации, распределения электричества и электрического оборудования

Отзывы о товаре Тестер напряжения UNI-T UT18C




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Характеристики
Бренд
UNI-T
Тип товара
Тестер
Описание
Тестер напряжения UNI-T UT18C – тестер для измерения постоянного и переменного напряжения (включая трехфазовый переменный ток), индикатор фаз трехфазной сети, тестирования устройства защитного отключения (может найти ноль в проводе), самопроверки и др. Подходит для использования в областях плавления, электроники, производства, защиты, электроснабжения, нефтепродуктов, и химической промышленности. Также используется для решения комплексных проблем электроники, заводской автоматизации, распределения электричества и электрического оборудования
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тестер напряжения UNI-T UT18C - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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