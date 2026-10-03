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Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) купить с доставкой в Москве
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Нож Gross (SK-5) 78896 (78896)

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Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 1
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 2
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 3
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 4
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 5
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 6
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 7
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 8
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 9
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 1
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 2
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 3
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 4
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 5
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 6
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 7
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 8
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 9
  • Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276554
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896)
820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Материал лезвия
углеродистая сталь
Общая длина
109
Страна производитель
Германия
Вес, г.
111

Описание товара Нож Gross (SK-5) 78896 (78896)

Компактный строительный нож GROSS с общей длиной 109 мм – это настоящий помощник для точных и аккуратных работ. Благодаря небольшому размеру он легко помещается в кармане, не мешает в руке даже при длительном использовании и идеально подходит для разрезания упаковок, отделочных материалов и любых мелких задач на стройке или в быту. Надёжный инструмент для тех, кому важно всегда иметь под рукой простое решение больших и маленьких задач.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Нож Gross (SK-5) 78896 (78896)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GROSS
Материал лезвия
углеродистая сталь
Общая длина
109
Страна производитель
Германия
Описание
Компактный строительный нож GROSS с общей длиной 109 мм – это настоящий помощник для точных и аккуратных работ. Благодаря небольшому размеру он легко помещается в кармане, не мешает в руке даже при длительном использовании и идеально подходит для разрезания упаковок, отделочных материалов и любых мелких задач на стройке или в быту. Надёжный инструмент для тех, кому важно всегда иметь под рукой простое решение больших и маленьких задач.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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