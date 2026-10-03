Нож Gross (SK-5) 78896 (78896)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 276554
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Материал лезвия
углеродистая сталь
Общая длина
109
Страна производитель
Германия
Вес, г.
111
Описание товара Нож Gross (SK-5) 78896 (78896)
Компактный строительный нож GROSS с общей длиной 109 мм – это настоящий помощник для точных и аккуратных работ. Благодаря небольшому размеру он легко помещается в кармане, не мешает в руке даже при длительном использовании и идеально подходит для разрезания упаковок, отделочных материалов и любых мелких задач на стройке или в быту. Надёжный инструмент для тех, кому важно всегда иметь под рукой простое решение больших и маленьких задач.
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Компактный строительный нож GROSS с общей длиной 109 мм – это настоящий помощник для точных и аккуратных работ. Благодаря небольшому размеру он легко помещается в кармане, не мешает в руке даже при длительном использовании и идеально подходит для разрезания упаковок, отделочных материалов и любых мелких задач на стройке или в быту. Надёжный инструмент для тех, кому важно всегда иметь под рукой простое решение больших и маленьких задач.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Нож Gross (SK-5) 78896 (78896) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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