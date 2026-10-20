Top.Mail.Ru
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Thomas Parkett Prestige XT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 1
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 2
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 3
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 4
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 5
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 6
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 7
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 8
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 9
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 10
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 11
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 12
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 13
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 1
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 2
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 3
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 4
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 5
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 6
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 7
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 8
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 9
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 10
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 11
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 12
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 13
  • Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 
Начислим 640 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276104
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Thomas Parkett Prestige XT
39 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
65х40х40
Вес, кг.
14

Описание товара Пылесос Thomas Parkett Prestige XT

Благодаря уникальным насадкам и системе AQUA-BOX процесс уборки прост и приятен. Деликатная, тщательная мойка паркета, ламината, ковров, плитки, мягкой мебели. Удобный и прочный кордовый шланг с пультом дистанционного управления, расположенным прямо на рукоятке. Одновременная очистка воздуха в квартире. Аквафильтр закрытого типа AQUA-BOX + EPAфильтр. Кордовый шланг с пультом дистанционного управления и интегрированным шлангом под моющий раствор. Телескопическая труба из нержавеющей стали. Насадки в комплекте: Для сухой уборки: насадка Thomas Clean Light для чистки ковров и полов с автоматической подсветкой в местах с низкой освещенностью, паркетная насадка с подошвой из натурального войлока и щеткой из конского волоса, насадка для чистки мягкой мебели с нитеподъемниками, щелевая насадка увеличенной длины (360 мм) Для влажной уборки: насадка Thomas Aqua Stealth для мытья полов из паркета и ламината, насадка для влажной уборки ковров с откидным адаптером для мытья пола, насадка для влажной уборки мягкой мебели

Отзывы о товаре Пылесос Thomas Parkett Prestige XT




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Описание
Благодаря уникальным насадкам и системе AQUA-BOX процесс уборки прост и приятен. Деликатная, тщательная мойка паркета, ламината, ковров, плитки, мягкой мебели. Удобный и прочный кордовый шланг с пультом дистанционного управления, расположенным прямо на рукоятке. Одновременная очистка воздуха в квартире. Аквафильтр закрытого типа AQUA-BOX + EPAфильтр. Кордовый шланг с пультом дистанционного управления и интегрированным шлангом под моющий раствор. Телескопическая труба из нержавеющей стали. Насадки в комплекте: Для сухой уборки: насадка Thomas Clean Light для чистки ковров и полов с автоматической подсветкой в местах с низкой освещенностью, паркетная насадка с подошвой из натурального войлока и щеткой из конского волоса, насадка для чистки мягкой мебели с нитеподъемниками, щелевая насадка увеличенной длины (360 мм) Для влажной уборки: насадка Thomas Aqua Stealth для мытья полов из паркета и ламината, насадка для влажной уборки ковров с откидным адаптером для мытья пола, насадка для влажной уборки мягкой мебели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Thomas Parkett Prestige XT - по цене 39990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...