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Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 купить с доставкой в Москве
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Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767

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Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - фото 1
Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - фото 2
Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - фото 3
Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - фото 1
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - фото 2
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - фото 3
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
9 540 руб.  16 220 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 274679
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767
9 540 руб. -41%
16 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
210х50х160
Дальность измерения с/без отражателем, м
0.05-150
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложения/вычитания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
242

Описание товара Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767

Лазерный дальномер KRAFTOOL LD-150 дальность 5см - 150м, точность 1.5 мм 34767 - это высокоточный прибор для точного измерения линейных расстояний, площадей и объёмов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надёжность полученных данных. Есть возможность использования камеры смартфона в виде видоискателя. С помощью лазерного дальномера можно быстро и точно определить размеры помещения. А с помощью программы Measure Mate получить его план в цифровом виде на экране смартфона (программа доступна для скачивания в App Store и Google Play). Функция Bluetooth позволяет управлять прибором с телефона через специальное приложение. Автоматическое отключение лазерного луча (через 30 сек.) и дальномера (через 60 сек.) дает возможность экономить заряд батарей. Ударопрочный корпус устойчив к влаге, пыли и механическим повреждениям.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
210х50х160
Дальность измерения с/без отражателем, м
0.05-150
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Развернуть
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложения/вычитания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер KRAFTOOL LD-150 дальность 5см - 150м, точность 1.5 мм 34767 - это высокоточный прибор для точного измерения линейных расстояний, площадей и объёмов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надёжность полученных данных. Есть возможность использования камеры смартфона в виде видоискателя. С помощью лазерного дальномера можно быстро и точно определить размеры помещения. А с помощью программы Measure Mate получить его план в цифровом виде на экране смартфона (программа доступна для скачивания в App Store и Google Play). Функция Bluetooth позволяет управлять прибором с телефона через специальное приложение. Автоматическое отключение лазерного луча (через 30 сек.) и дальномера (через 60 сек.) дает возможность экономить заряд батарей. Ударопрочный корпус устойчив к влаге, пыли и механическим повреждениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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