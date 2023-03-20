Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное)
Кресло выполнено на основе хромированного металлического каркаса с прочной сеткой.
Подлокотники со съемными противоскользящими накладками.
Хромированное пятилучие и подлокотники подчеркивают изысканный вкус владельца.
Выдержанная эргономика, комфорт в любом температурном режиме благодаря сетке.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Кресло выполнено на основе хромированного металлического каркаса с прочной сеткой.
Подлокотники со съемными противоскользящими накладками.
Хромированное пятилучие и подлокотники подчеркивают изысканный вкус владельца.
Выдержанная эргономика, комфорт в любом температурном режиме благодаря сетке.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Достоинства:
Нормальное удобное кресло для долгой работы по приемлимой цене.
Недостатки:
Возможны сколы металла в местах пайки.
Комментарий:
Раз на раз не приходится, одно кресло пришло без дефектов, другое такое же со сколами металла в местах пайки. Возможно, ненадежный сварной шов попался. В целом пока все хорошо, не отвалилось ничего
Достоинства:
Качественное, держит вес, хорошо выглядит
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Долго выбирал кресло - чтобы и по цене было не сильно дорого, и не развалилось через неделю. Остановился на этом, вес держит - садится не страшно (100кг). Выглядит хорошо - в стиле неоклассики. Заказал второе такое же
Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное)
Достоинства:
Нормальное удобное кресло для долгой работы по приемлимой цене.
Недостатки:
Возможны сколы металла в местах пайки.
Комментарий:
Раз на раз не приходится, одно кресло пришло без дефектов, другое такое же со сколами металла в местах пайки. Возможно, ненадежный сварной шов попался. В целом пока все хорошо, не отвалилось ничего
Достоинства:
Качественное, держит вес, хорошо выглядит
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Долго выбирал кресло - чтобы и по цене было не сильно дорого, и не развалилось через неделю. Остановился на этом, вес держит - садится не страшно (100кг). Выглядит хорошо - в стиле неоклассики. Заказал второе такое же