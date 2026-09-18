Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850
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Характеристики
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Дальность выброса снега
10
Электростартер
да
Фары
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%94 960 руб. 120 379 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270724
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Характеристики
Бренд
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Дальность выброса снега
10
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
850х1 110х680 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
105
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Дальность выброса снега
10
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
850х1 110х680 мм
Страна производитель
Китай
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 85ET 426108850
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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