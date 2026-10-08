Завеса тепловая Ballu BHC-B15T09-PS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая завеса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%40 990 руб. 48 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269551
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.59х0.28х0.21
Вес, кг.
19.7
Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-B15T09-PS
Завеса тепловая Ballu BHC-B15T09-PS представлена в элегантном белоснежном дизайне и оснащена ТЭНом. Оборудование обладает двумя ступенями мощности на 6000 и 9000 Вт. Производительность прибора составляет 1600 куб.м/час. Установка подключается к общей сети электричества и может работать в режиме вентиляции без обогрева воздуха.
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Завеса тепловая Ballu BHC-B15T09-PS представлена в элегантном белоснежном дизайне и оснащена ТЭНом. Оборудование обладает двумя ступенями мощности на 6000 и 9000 Вт. Производительность прибора составляет 1600 куб.м/час. Установка подключается к общей сети электричества и может работать в режиме вентиляции без обогрева воздуха.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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