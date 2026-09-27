Top.Mail.Ru
Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 1
Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 2
Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 3
Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 4
Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 5
Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 6
Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая завеса
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
6
  • Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 1
  • Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 2
  • Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 3
  • Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 4
  • Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 5
  • Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 6
  • Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
20 440 руб.  29 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269550
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая завеса
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
6
Напряжение
220/380 В
Цвет
белый
Размеры в упаковке, м
1.17х0.28х0.22
Вес, кг.
14.8

Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS

Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B10T06-PS с максимальной тепловой мощностью 6 кВт и производительностью 1100 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3 метров и шириной до 1 метра, обеспечивает скорость истечения 6 м/с. Имеет высокий уровень энергоэффективности, который позволяет снизить тепловые потери через открытые проемы до 30%. Предусматривает возможность универсального и удобного монтажа – в горизонтальном или вертикальном виде – благодаря кронштейнам, включенным в комплект поставки. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления c встроенным термостатом, который входит в комплект поставки. Надежность и безопасность оборудования гарантирует высокий класс изоляции F, подшипники, не требующие обслуживания и идеально сбалансированные рабочие колеса.

Отзывы о товаре Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая завеса
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
6
Напряжение
220/380 В
Цвет
белый
Описание
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B10T06-PS с максимальной тепловой мощностью 6 кВт и производительностью 1100 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3 метров и шириной до 1 метра, обеспечивает скорость истечения 6 м/с. Имеет высокий уровень энергоэффективности, который позволяет снизить тепловые потери через открытые проемы до 30%. Предусматривает возможность универсального и удобного монтажа – в горизонтальном или вертикальном виде – благодаря кронштейнам, включенным в комплект поставки. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления c встроенным термостатом, который входит в комплект поставки. Надежность и безопасность оборудования гарантирует высокий класс изоляции F, подшипники, не требующие обслуживания и идеально сбалансированные рабочие колеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...