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Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик Patriot Сибирь 62

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Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 1
Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 2
Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 3
Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 4
Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 5
Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 6
Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
  • Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 1
  • Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 2
  • Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 3
  • Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 4
  • Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 5
  • Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 6
  • Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
54 520 руб.  76 703 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268584
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Размеры в упаковке, см
90х72х66
Вес, кг.
84.5

Описание товара Снегоуборщик Patriot Сибирь 62

Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 62 426108662 подходит для уборки снега и расчистки снежных заносов. Высокий зубчатый шнек с агрессивным дизайном перемалывает любой вид снега, включая сырой и обледеневший. Система XTS расширяет возможности для уборки на 10%, увеличивая площадь и высоту захвата. Созданные для работы в зимних условиях колеса Winter Extreme с гусеничным протектором гарантируют высокую проходимость и маневренность. Управление вынесено на отдельную панель, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.

Отзывы о товаре Снегоуборщик Patriot Сибирь 62




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
3.6
Фары
нет
Описание
Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 62 426108662 подходит для уборки снега и расчистки снежных заносов. Высокий зубчатый шнек с агрессивным дизайном перемалывает любой вид снега, включая сырой и обледеневший. Система XTS расширяет возможности для уборки на 10%, увеличивая площадь и высоту захвата. Созданные для работы в зимних условиях колеса Winter Extreme с гусеничным протектором гарантируют высокую проходимость и маневренность. Управление вынесено на отдельную панель, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик Patriot Сибирь 62 - стоимость товара 54520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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