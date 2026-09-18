Снегоуборщик Hyundai S 500
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик Hyundai S 500
Небольшой, практичный снегоуборщик HYUNDAI S 500 послужит надежным помощником владельцу коттеджа, дачи в вопросе уборки невысоких сугробов с дорожек, подъездного пути к гаражу. Фара с ярким светом повышает удобную эксплуатацию в темное время суток, а поворачиваемый на 180 градусов желоб и дальность выброса снега в 6 м создают необходимую функциональность. Уборщик позволяет работать в мороз до -50. Повышенная мобильность снегоуборщика HYUNDAI S 500 обеспечена небольшим весом в 14,2 кг и колесным шасси. Необходимая мощность в 2 кВт достигнута за счет работы электрического двигателя, а уборка снега осуществляется посредством прочного резинового шнека, где ширина и высота захвата составляют 46 и 33 см, соответственно. Модель снегоочистителя желательно использовать на твердой поверхности.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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