Снегоуборщик Hyundai S 7066
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
2
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Электростартер
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%76 800 руб. 126 266 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268572
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
2
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1130х750х860 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х74х73
Вес, кг.
82
Описание товара Снегоуборщик Hyundai S 7066
Снегоуборочные машины HYUNDAI оснащены мощными зимними двигателями ICW последнего поколения разработанными HYUNDAI.Двигатели HYUNDAI имеют следующие особенности:Высокая мощность и малый вес двигателя.Облегченный запуск до -30 'СПодогрев карбюратораУвеличенный моторный ресурс более 2.000 моточасов.Сниженный уровень шума по сравнению с аналогичными моторами.Низкий расход топлива АИ-92."- Система изменения направления выброса снега.- Жесткая рамная конструкция.- Агрессивные шнеки для любого типа снега.- Шины Х-ТRACK обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью.- Привод колес
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
2
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1130х750х860 мм
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Страна производитель
Китай
Снегоуборочные машины HYUNDAI оснащены мощными зимними двигателями ICW последнего поколения разработанными HYUNDAI.Двигатели HYUNDAI имеют следующие особенности:Высокая мощность и малый вес двигателя.Облегченный запуск до -30 'СПодогрев карбюратораУвеличенный моторный ресурс более 2.000 моточасов.Сниженный уровень шума по сравнению с аналогичными моторами.Низкий расход топлива АИ-92."- Система изменения направления выброса снега.- Жесткая рамная конструкция.- Агрессивные шнеки для любого типа снега.- Шины Х-ТRACK обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью.- Привод колес
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик Hyundai S 7066 - стоимость товара 76800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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