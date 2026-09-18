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Снегоуборщик Hyundai S 7066 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик Hyundai S 7066

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Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 1
Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 2
Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 3
Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 4
Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 5
Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 6
Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
2
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Электростартер
да
  • Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 1
  • Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 2
  • Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 3
  • Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 4
  • Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 5
  • Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 6
  • Снегоуборщик Hyundai S 7066 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
76 800 руб.  126 266 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268572
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
2
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1130х750х860 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х74х73
Вес, кг.
82

Описание товара Снегоуборщик Hyundai S 7066

Снегоуборочные машины HYUNDAI оснащены мощными зимними двигателями ICW последнего поколения разработанными HYUNDAI.Двигатели HYUNDAI имеют следующие особенности:Высокая мощность и малый вес двигателя.Облегченный запуск до -30 'СПодогрев карбюратораУвеличенный моторный ресурс более 2.000 моточасов.Сниженный уровень шума по сравнению с аналогичными моторами.Низкий расход топлива АИ-92."- Система изменения направления выброса снега.- Жесткая рамная конструкция.- Агрессивные шнеки для любого типа снега.- Шины Х-ТRACK обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью.- Привод колес

Отзывы о товаре Снегоуборщик Hyundai S 7066




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
2
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1130х750х860 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочные машины HYUNDAI оснащены мощными зимними двигателями ICW последнего поколения разработанными HYUNDAI.Двигатели HYUNDAI имеют следующие особенности:Высокая мощность и малый вес двигателя.Облегченный запуск до -30 'СПодогрев карбюратораУвеличенный моторный ресурс более 2.000 моточасов.Сниженный уровень шума по сравнению с аналогичными моторами.Низкий расход топлива АИ-92."- Система изменения направления выброса снега.- Жесткая рамная конструкция.- Агрессивные шнеки для любого типа снега.- Шины Х-ТRACK обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью.- Привод колес
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик Hyundai S 7066 - стоимость товара 76800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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